В Улан-Удэ после дождя смыло новый асфальт

В социальных сетях появились фото и видео того, как недавно уложенная дорога по улице Заиграевская в Улан-Удэ не прошла испытание дождём. Доказательства опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Один дождь и нового асфальта нет», - комментирует ситуацию очевидец.
Асфальт провалился в местах соприкосновения с бордюром. На проезжей части также появились углубления, которые в будущем вполне могут привести к серьёзным дефектам дорожного полотна.
Судя по вырубке на одном из участков дороги, проба качества асфальта уже была взята. Однако пока неизвестно, взяли ли её до появления провалов, или после.
«Это по всему городу такая проблема! И не только по городу, не только в республике. Выгодно делать растворимый асфальт – они и делают», - негодуют в комментариях горожане.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля мэрия отчитывалась об активной фазе ремонта дорог в городе. Всего строительные работы проходили на 29 городских дорогах общей протяжённостью более 30 километров. Дорога по улице Заиграевская также была в этом списке.