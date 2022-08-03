В Агинском округе появится семейный центр бурятского языка

Проект по развитию бурятского языка получил грант губернатора Забайкалья



В Агинском Бурятском округе создадут семейный центр бурятского языка и культуры на базе краевой библиотеки Цыбена Жамцарано. Проект, направленный на популяризацию бурятского языка, вошёл в число победителей конкурса грантов губернатора Забайкалья и получит на свою реализацию около 500 тысяч рублей.



По словам организаторов, проект появился из необходимости развивать бурятский язык и культуру среди молодых семей. В ходе его реализации будет проведён ряд мероприятий для детей и взрослых: чтение книг на бурятском языке, народные игры, рисование, конкурсы «Лучший сказитель», «Лучший чтец», «Читаем с папой», также планируется организация мастер-классов по изготовлению бурятских кукол, совместный просмотр фильмов на бурятском языке, серии уроков бурятского языка для детей.



- Мы планируем создать библиотечный семейный центр на базе Агинской краевой библиотеки имени Цыбена Жамцарано, где молодые родители совместно с детьми могли бы проводить культурный досуг. Это будет способствовать интеллектуальному развитию детей и творческой разгрузке родителей. Через бурятские народные игры и мероприятия мы привлечём в наши ряды новых читателей. Реализация проекта планируется с 1 октября текущего года, - рассказала директор Агинского библиотечного сообщества Дарима Дарижапова.



Она отметила, что идеи проекта будут воплощать в жизнь в течение полугода, в дальнейшем его развитие продолжится, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

