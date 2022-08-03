Большинство из них после стажировки берёт кандидатов на работы
Программы стажировок действуют практически в каждой четвёртой компании Улан-Удэ, говорится в исследовании сервиса SuperJob.
Выяснилось, что общей сложности 62% компаний Улан-Удэ берут на стажировку молодых специалистов, причём в 25% разработаны и действуют соответствующие программы. Работодатели нередко считают стажировки ценным источником кадров: каждая вторая организация (51%) приглашает на работу более половины своих стажёров. Лишь 8% менеджеров по персоналу сообщили, что их компания никогда не делает джоб-офферы стажёрам.
О том, что не стоит недооценивать стажировки, говорят и результаты опроса соискателей до 27 лет, имеющих стажерский опыт. По данным SuperJob, 59% из них устроились на работу в компанию, в которой стажировались, ещё 18% получили предложение о трудоустройстве, но отказались от него. Лишь 11% жителей Улан-Удэ признались, что им не предложили работу по итогам стажировки.
При этом большинство респондентов (72%) считают основной целью стажировки получение практических навыков работы и 15% — шансом на трудоустройство.
По сравнению с прошлым годом компаний, где действует программа стажировок, стало чуть меньше. Прием на работу большого числа стажеров также стали практиковать реже, предпочитая действовать точечно: трудоустройство предлагается только наиболее перспективным.
Более 60% компаний Улан-Удэ берут на стажировку молодых специалистов
Общество, Фото:
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