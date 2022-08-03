В Бурятии Гусиное озеро накрыло пылью





В паблике «Весь Улан-Удэ» появились фотографии, похожие на кадры из документального фильма про экологические катастрофы. Однако это просто снимки отдыхающих на Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии.Берег озера возле гостевого дома укутан пылевым «туманом», а отдыхающие сообщали о сильном запахе выхлопных газов.«Загазованность такая, что пыль растягивается на многие километры вдоль озера», - жалуются местные жители и отдыхающие.Причина такой «пылевой атаки» кроется в автодороге, проходящей недалеко от этого места, а точнее, в транспорте, который передвигается по ней. По дороге курсирует спецтранспорт, отправляющийся на угольный разрез и возвращающийся обратно. Помимо этого, пыль поднимают и сами отдыхающие, ведь до места назначения нужно ещё доехать. В выходные дни вся близлежащая от места отдыха территория заставлена автомобилями, а другой дороги попросту нет.«За весь день ни разу не видели, чтобы дорогу поливали. Вот и получается, что едем на природу, но дышим густой пылью дорог», - сетует автор снимков.«Ужасно там, вода с налётом», «Никогда не приеду. Грязь, никакой инфраструктуры, ещё и пылища, оказывается», - поддержали автора в комментариях другие пользователи.