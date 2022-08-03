В Улан-Удэ открывается медицинский «рабфак»

Обучение будет полностью бесплатным



С 1 октября в Бурятском государственном университете будет открыт медицинский целевой «рабфак». Об этом сообщила на своей странице в соцсети министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Слово «рабфак», которое сейчас почти ушло из нашего словаря, появилось в первые годы советской власти. Тогда рабочие факультеты создавались для того, чтобы рабочая и крестьянская молодёжь прошла ускоренную программу для поступления в институты.



На медицинском же «рабфаке» в Улан-Удэ смогут учиться поступающие в медицинские вузы. Обучение будет совершенно бесплатным.



- У нас с БГУ отдельное предложение для тех ребят, которые не смогли выдержать конкурсный отбор, мы по решению главы Бурятии Алексея Цыденова открываем бесплатное подготовительное отделение для поступающих в медицинские вузы (целевой медицинский рабфак). Он будет организован на 50 мест - 30 мест для поступающих после школы, и 20 мест после колледжа. Начало занятий с 1 октября, а на 6, 7 и 8 сентября запланировано собеседование с желающими учиться. Затраты на обучение будут за счёт республиканского бюджета. Считаю, что это хорошая форма обучения для студентов. Я сама выпускница рабфака. Эта подготовка помогла мне окончить ЧГМИ (Читинскую государственную медицинскую академию – ред.) с отличием, - отметила Евгения Лудупова.



Конкурс в медицинский институт БГУ в этом году вновь был высоким: только на целевые места – более двух человек на место. Всего в мединституте 60 целевых мест.



Также более 200 студентов из Бурятии отправятся учиться на врачей в другие регионы по целевому набору.



- На 190 целевых мест набрано 185 студентов от Бурятии, недобор студентов произошёл по специальности «педиатрия». Зато нам удалось дополнительно набрать на целевые места 17 человек по иным бюджетным договорам. Итог - 202 целевых студента из Бурятии будут учиться на врачей, - уточнила глава минздрава Бурятии.



Что касается информации по «рабфаку», то более подробные условия обещали разместить чуть позже.



