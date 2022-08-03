В Бурятию приехали ведущие реставраторы России

Специалисты Эрмитажа проводит в Улан-Удэ мастер-класс по реставрации



2 августа в Улан-Удэ прошёл первый день мастер-класса от ведущих реставраторов государственного Эрмитажа «Основы реставрации драгоценных и археологических металлов». Мероприятие проходило в национальном музее Бурятии в рамках долгосрочной программы Эрмитажа «Сохраним культурное наследие вместе».



В этом году принять участие в мастер-классах и перенять новаторский опыт санкт-петербургских коллег собрались музейные сотрудники, реставраторы, чеканщики, мастера, ювелиры не только из Бурятии, но и из Забайкальского края, Монголии и Иркутской области. Напомним, что специалисты Эрмитажа проводят мастер-классы по реставрации в национальном музее республики уже в седьмой раз.



По завершению мастер-классов состоится круглый стол, где реставраторы обсудят вопросы своей профессии. Об этом сообщает пресс-служба нацмузея РБ.

