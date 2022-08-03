Пригород Улан-Удэ подключат к централизованным сетям водоснабжения

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Доступ к водопроводу получат 16 улиц улуса Нур-Селение



В улусе Нур-Селение Иволгинского района Бурятии полным ходом идёт строительство внутриквартальных сетей водоснабжения. К зимнему водопроводу получат доступ 16 улиц, из них на Центральной, Славы, Урожайной, Магистральной работы уже завершены. Здесь уже полностью уложили трубы (около 3 км), смонтировали 16 колодцев и пожарные гидранты.



На других улицах строительство продолжается, объект готов на 35%. После его завершения жители улуса смогут подключиться к сетям водоснабжения, обратившись в ресурсоснабжающую организацию, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



- Мы очень рады, что наконец-то сможем пить чистую воду, - рассказала Екатерина Санжиевна Базарон, ветеран труда, жительница улицы Халютинская. – Мне всё время приходилось просить родственников, знакомых с машиной привезти нам её из водоколонок. Вода из скважины, которая у нас есть, годится только для полива огорода. Она ржавая, с масляными разводами, употреблять её опасно для здоровья.



По словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, в улусе Нур-Селение новые централизованные сети водоснабжения позволят обеспечить питьевой водой более 1600 жителей. Стоимость проекта составляет более 33 миллионов рублей.

