В Монголии отметят буддийский праздник «Хурээ цам – Даншиг наадам»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Главным зрелищем фестиваля станут костюмированные мистерии



С 6 по 7 августа в местности Хой Долоон Худаг вблизи столицы Монголии пройдёт культурно-религиозный праздник «Даншиг наадам – Хурээ цам», являющийся одним из основных туристических брендов страны.



- В 1639 году в честь провозглашения на престол первого Богдо-гэгээна Занабазара в местности Цагаан Нуур впервые отпраздновали праздник «Даншиг наадам». И с этого времени монголы отмечали этот грандиозный праздник до начала XX века, а с 2014 года снова стали его отмечать, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Главным зрелищем фестиваля является костюмированный танец – мистерии «Хурээ цам». Его целью является показать присутствие божества на земле и прогнать злых духов.



Также пройдёт множество религиозных обрядов. Будут проведены подношение «Мандала Шива», почитание Дхармапалы Ваджрапани, признанного гневным буддийским защитником Монголии и монгольского народа, дебаты лам по религиозным учением, конкурс мастеров по приготовлению балинов (ритуальное подношение божествам, изготовленное из ячменной муки, топлёного масла, сахара и мёда), соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конные скачки.



Фестиваль популярен среди жителей и гостей Улан-Батора и является одним из основных столичных туристических мероприятий.

