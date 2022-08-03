На Дальнем Востоке состоялся этап рапид Гран-при России
В Южно-Сахалинске завершился этап кубка России по быстрым шахматам. Турнир был первым видом программы VIII кубка АО «Гидрострой». В соревнованиях приняли участие 102 шахматиста, сообщает федерация шахмат России.
Состязания продлились два дня. В заключительном туре гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов и москвич Павел Понкратов набрали по 9 очков. Дополнительные показатели вывели на первое место шахматиста из Бурятии. Понкратов стал вторым. Третьим финишировал Олег Рычков (Хабаровский край), отставший от них на пол-очка.
- 5-8 сентября во Владивостоке состоится VII Восточный экономический форум. Впервые в его рамках будет проведён международный турнир по быстрым шахматам с участием лидеров национального рейтинга стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Организаторы, отмечая большое значение кубка АО «Гидрострой» в плане популяризации шахмат на Дальнем Востоке, предоставили три места в «Кубке ВЭФ» участникам нашего турнира. В итоге путёвки на международный «Кубок «ВЭФ» завоевали Жамсаран Цыдыпов (как победитель турнира), Олег Рычков (как лучший среди дальневосточных шахматистов) и Александр Храпов (как лучший среди сахалинских шахматистов), - рассказала исполнительный директор федерации шахмат Сахалинской области Татьяна Маринина.
Как сообщал «Байкал-Daily», Жамсаран Цыдыпов повторил свой успех во втором виде программы кубка – блицтурнире. В турнире участвовало 94 шахматиста.
Бурятский гроссмейстер завоевал путёвку на международный кубок
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В парке Улан-Удэ поселились удоды
В Северной столице побывала делегация трёх районов республики
Доступ к водопроводу получат 16 улиц улуса Нур-Селение
Пятый соревновательный день «Детей Азии» принёс республике два «серебра»
Ребята мечтают ещё хотя бы раз вернуться на берег Байкала
На Дальнем Востоке состоялся этап рапид Гран-при России
Поставщики постепенно снижают необоснованно поднятые цены
В настоящее время реконструкция здания выполнена на 50 процентов
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Остановку убрали после того, как ситуацию покритиковали в соцсетях
Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма
Новая дорога в Загорске уже разваливается
Акция прошла в Джидинском районе
Большинство из них после стажировки берёт кандидатов на работы
Дмитрий Лагунов и Николай Багров играли за одну команду