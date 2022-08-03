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Бурятский гроссмейстер завоевал путёвку на международный кубок

Бурятский гроссмейстер завоевал путёвку на международный кубок
Общество,  Фото:pixabay.com
На Дальнем Востоке состоялся этап рапид Гран-при России

В Южно-Сахалинске завершился этап кубка России по быстрым шахматам. Турнир был первым видом программы VIII кубка АО «Гидрострой». В соревнованиях приняли участие 102 шахматиста, сообщает федерация шахмат России.

Состязания продлились два дня. В заключительном туре гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов и москвич Павел Понкратов набрали по 9 очков. Дополнительные показатели вывели на первое место шахматиста из Бурятии. Понкратов стал вторым. Третьим финишировал Олег Рычков (Хабаровский край), отставший от них на пол-очка.

- 5-8 сентября во Владивостоке состоится VII Восточный экономический форум. Впервые в его рамках будет проведён международный турнир по быстрым шахматам с участием лидеров национального рейтинга стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Организаторы, отмечая большое значение кубка АО «Гидрострой» в плане популяризации шахмат на Дальнем Востоке, предоставили три места в «Кубке ВЭФ» участникам нашего турнира. В итоге путёвки на международный «Кубок «ВЭФ» завоевали Жамсаран Цыдыпов (как победитель турнира), Олег Рычков (как лучший среди дальневосточных шахматистов) и Александр Храпов (как лучший среди сахалинских шахматистов), - рассказала исполнительный директор федерации шахмат Сахалинской области Татьяна Маринина.

Как сообщал «Байкал-Daily», Жамсаран Цыдыпов повторил свой успех во втором виде программы кубка – блицтурнире. В турнире участвовало 94 шахматиста. 
Бурятия спорт шахматы Кубок России

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