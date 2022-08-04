Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»

В нём примут участие более 120 мастеров из Забайкалья, Бурятии и других регионов
Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» (12+), который пройдёт в забайкальском селе Красный Чикой с 12 по 15 августа, объединит более 120 мастеров декоративно-прикладного творчества из разных регионов. Мероприятие проведут в седьмой раз. Событие состоится на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка».
Специальным гостем фестиваля станет Сергей Старостин – советский и российский этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий, собиратель и исполнитель русского фольклора из Москвы.
Мероприятие соберёт участников из Иркутской, Новосибирской областей, Хабаровского края, Бурятии, Забайкалья: Калганского, Красночикойского, Кыринского, Петровск-Забайкальского, Улетовского, Хилокского, Читинского районов, города Читы и Петровска-Забайкальского.
- В числе почётных гостей фестиваля в заочном формате своё творчество представили коллективы из Могилева Республики Беларусь и города Эргуна Китайской Народной Республики. Их выступления можно посмотреть на официальном сайте фестиваля, - рассказали организаторы.
Гостей проекта ждёт насыщенная программа. В рамках фестиваля состоятся научно-практическая конференция «Народное творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья: проблемы и перспективы», VI конкурс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры «Наше наследие». Кроме того, для участников пройдут курсы от музыканта, фольклориста, вице-президента Российского фольклорного союза, организатора Сибирской школы фольклора Вячеслава Асанова из Новосибирска. Также в ходе проекта состоятся творческие лаборатории и мастер-классы по обучению игре на кугиклах, будут организованы частушечная, игровая, молодецкая, песенные площадки, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая», где народные умельцы будут создавать свои работы в режиме реального времени. Для гостей пройдут выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, народные гуляния и вечерки.
Более подробно о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 12+
Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»
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