04 августа

03 августа

Популярное

Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»

Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В нём примут участие более 120 мастеров из Забайкалья, Бурятии и других регионов

Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» (12+), который пройдёт в забайкальском селе Красный Чикой с 12 по 15 августа, объединит более 120 мастеров декоративно-прикладного творчества из разных регионов. Мероприятие проведут в седьмой раз. Событие состоится на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

Специальным гостем фестиваля станет Сергей Старостин – советский и российский этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий, собиратель и исполнитель русского фольклора из Москвы.

Мероприятие соберёт участников из Иркутской, Новосибирской областей, Хабаровского края, Бурятии, Забайкалья: Калганского, Красночикойского, Кыринского, Петровск-Забайкальского, Улетовского, Хилокского, Читинского районов, города Читы и Петровска-Забайкальского.

- В числе почётных гостей фестиваля в заочном формате своё творчество представили коллективы из Могилева Республики Беларусь и города Эргуна Китайской Народной Республики. Их выступления можно посмотреть на официальном сайте фестиваля, - рассказали организаторы.

Гостей проекта ждёт насыщенная программа. В рамках фестиваля состоятся научно-практическая конференция «Народное творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья: проблемы и перспективы», VI конкурс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры «Наше наследие». Кроме того, для участников пройдут курсы от музыканта, фольклориста, вице-президента Российского фольклорного союза, организатора Сибирской школы фольклора Вячеслава Асанова из Новосибирска. Также в ходе проекта состоятся творческие лаборатории и мастер-классы по обучению игре на кугиклах, будут организованы частушечная, игровая, молодецкая, песенные площадки, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая», где народные умельцы будут создавать свои работы в режиме реального времени. Для гостей пройдут выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, народные гуляния и вечерки.

Более подробно о фестивале можно узнать на официальном сайте проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 12+

семейские Забайкальский край Бурятия фестиваль старообрядцы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут праздник «Байкал собирает друзей»
В Бурятии проведут праздник «Байкал собирает друзей»
Общество, 04.08.2022
Мероприятие пройдёт в Прибайкальском районе
Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»
Старообрядцев ДФО и СФО объединит фестиваль «Семейская круговая»
Общество, 04.08.2022
В нём примут участие более 120 мастеров из Забайкалья, Бурятии и других регионов
Впервые в Забайкалье состоится заплыв на открытой воде
Впервые в Забайкалье состоится заплыв на открытой воде
Общество, 03.08.2022
Заканчивается регистрация на «ZabSwimFest» на Арахлее
В сентябре с Иркутска стартует экспедиция Фёдора Конюхова по пустыне Гоби
В сентябре с Иркутска стартует экспедиция Фёдора Конюхова по пустыне Гоби
Общество, 03.08.2022
Путешественники планируют поставить рекорд по пересечению пустыни на мототехнике
В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Здравствуй, школа!»
В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Здравствуй, школа!»
Общество, 03.08.2022
Принимается одежда, обувь, школьные рюкзаки и принадлежности
В Монголии отметят буддийский праздник «Хурээ цам – Даншиг наадам»
В Монголии отметят буддийский праздник «Хурээ цам – Даншиг наадам»
Общество, 03.08.2022
Главным зрелищем фестиваля станут костюмированные мистерии
В Бурятию приехали ведущие реставраторы России
В Бурятию приехали ведущие реставраторы России
Общество, 03.08.2022
Специалисты Эрмитажа проводит в Улан-Удэ мастер-класс по реставрации
Житель Читы меняет акулу из «Икеи» на квартиру
Житель Читы меняет акулу из «Икеи» на квартиру
Общество, 03.08.2022
Требуемая цена – 4,5 млн рублей
В Бурятии определили 5 востребованных и перспективных профессий
В Бурятии определили 5 востребованных и перспективных профессий
Общество, 03.08.2022
В республике внедрят новые программы профессионального обучения
На площади Советов в Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов
На площади Советов в Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов
Общество, 03.08.2022
Соберутся активисты со всей республики
Маршрут автопробега на природном газе пройдёт через Бурятию
Маршрут автопробега на природном газе пройдёт через Бурятию
Общество, 03.08.2022
На Дальнем Востоке стартовал самый протяжённый в России автопробег газомоторной техники
В Агинском округе появится семейный центр бурятского языка
В Агинском округе появится семейный центр бурятского языка
Общество, 03.08.2022
Проект по развитию бурятского языка получил грант губернатора Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^