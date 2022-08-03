На Дальнем Востоке стартовал самый протяжённый в России автопробег газомоторной техники
2 августа во Владивостоке дан старт самого протяжённого в отечественной истории автопробега газомоторной техники по территории России «Газ в моторы – 2022».
В автопробег отправились специально разработанные тягачи КАМАЗ-5490 Neo. Они используют экологически чистое топливо – сжиженный природный газ (СПГ). Каждый грузовик оснащён двумя криобаками, которые позволяют проезжать до 1,4 тыс. км без дозаправки.
Тягачи на природном газе проедут из Владивостока 10 тыс. км через 25 субъектов Российской Федерации: Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Тюменская область, Курганская область, Челябинская область, Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская область, Владимирская область, Московская область, Тверская область, Новгородская область, Ленинградская область. Финиш автопробега состоится 15 сентября на площадке XI Петербургского международного газового форума в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, первый автопробег газомоторных транспортных средств был проведён в 2008 году. За время существования проекта в нём приняли участие в общей сложности более 200 газовых автомобилей заводского производства на компримированном и сжиженном природном газе. Они проехали более 60 тыс. км через 130 городов в России и за рубежом. В частности, в 2018 году состоялся автопробег на сжиженном природном газе по территориям Китая, Казахстана и России.
Маршрут автопробега на природном газе пройдёт через Бурятию
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