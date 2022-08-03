Птицы устроили гнездо и позируют горожанам
Помимо привычных нам городских птиц: голуби, воробьи, вороны и другие, в парках Улан-Удэ можно встретить и редких пернатых. Так, например, в одном из них было обнаружено гнездо удодов.
- У удода необычная контрастная окраска: тёмные и белые полосы на рыжем оперении, на голове — пышный хохолок-«ирокез». В нашей стране удод – перелётная птица. Появляется он обычно в конце апреля, а улетает – в конце лета или осенью, - сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
По словам орнитологов, встречи с удодом довольно обычны на окраинах и в пригороде столицы Бурятии.
Напомним, что недавно в пригородном лесу лесники повстречали чёрного дятла.
В парке Улан-Удэ поселились удоды
Общество, Фото:
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