У Бурятского хореографического колледжа появился амбассадор в Монголии

Госпожа Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж трудится в Русском доме в Улан-Баторе
Амбассадором Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева в Монголии стала госпожа Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж, советник по культуре Русского дома в Улан-Баторе.
- В детстве я мечтала стать балериной, - рассказал Сэсэгэ (с монгольского и бурятского «Цветок» - сокращённое имя Цэцэгдэлгэр). - Но в Эрдэнэтэ, где я выросла, не было тогда балетных школ. Со всей страны набирали только 10 детей для обучения в Пермском хореографическом училище, и нам детям из худона (провинции) дорога туда была заказана.
Но жизнь всё равно связала девушку с балетом. Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж - лингвист по образованию, лицо и язык Русского дома в Улан-Баторе, представительства Россотрудничества. Пришла она в российское дипломатическое учреждение по приглашению его руководителя Амгалана Базархандаева. Намётанным глазом телевизионщика он заприметил Сэсэгэ в эфире монгольского национального телевидения MNB, где она была директором по международным отношениям и вела популярные программы на русском языке.
Да и не заметить Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж невозможно. Одна из первых красавиц Монголии – лицо русского Улан-Батора, украшение общенационального эфира. К тому же в Сэсэгэ редкое сочетание ума и интеллекта, рассказали в Бурятском хореографическом колледже.
Она свободно изъясняется на нескольких языках, окончила институт иностранных языков по специализации «нейролингвист». Да и выросла в семье дипломата-арабиста. Тема её научной диссертации – «Сопоставительная лексика русского и английского языков. Валентность аффективных глаголов в русском языке».
Сэсэгэ много лет после вуза проработала в Израиле в туристической сфере, и даже хотела связать жизнь с Ближним Востоком, но этим планам помешала пандемия.
Весной этого года благодаря безупречному знанию русского языка Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж стала звездой российско-монгольского форума в Улан-Удэ. На форуме у неё и завязались деловые и дружеские связи с Доржо Дугаржаповым, директором Бурятского республиканского хореографического колледжа.
За неполных два месяца Сэсэгэ не раз уже побывала в Бурятии по вопросам сотрудничества Русского дома в Улан-Баторе с хореографическим колледжем. Она стала привычным гостем и другом на улан-удэнских телеканалах. С нескрываемым оптимизмом и воодушевлением Сэсэгэ рассказывает о трёхчасовой аудиенции у главы Бурятии Алексея Цыденова. Они наметили много перспектив в двухстороннем сотрудничестве в культурных связях братских стран.
Одним из организованных ею совместных между Русским домом в Улан-Баторе и Бурятским хореографическим колледже проектов стал международный Байкальский летний балетный интенсив «Виват, талант - 2022».
Открытие первого в стране международного экспресс-обучения балету стало заметным событием в культурной жизни не только Бурятии, но и России. Благодаря Сэсэгэ на нём присутствовал прославленный, 101 космонавт планеты, господин Гуррагча. С российской стороны вместе с президентом Общества монгольско-российской дружбы мероприятие открывала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
За это короткое время обучение на интенсиве балета прошли две группы монгольских детей: из танцевальной студии «Сувд-дэнс» при Русском доме в Улан-Баторе и танцевально-драматической студии "Цоглог" при столичном театре «Улица 49». Сейчас формируется к приезду в Бурятию третья по счёту экообразовательная туристическая группа из Монголии.
По предложению руководства Бурятского хореографического колледжа Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж любезно согласилась стать амбассадором Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева в Монголии.
У Бурятского хореографического колледжа появился амбассадор в Монголии
Общество, Фото:
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