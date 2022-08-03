В Бурятии определили 5 востребованных и перспективных профессий

В республике внедрят новые программы профессионального обучения



В 2022 году Бурятия прошла конкурсный отбор в числе 15 субъектов Российской Федерации для реализации проекта «Молодые профессионалы» и получит 3 млн рублей на разработку и апробирование пяти образовательных программ профессионального обучения, из которых две будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



- Методисты и преподаватели отобранных площадок на сегодняшний день уже разработали учебную программу профессионального обучения по своим направлениям и занимаются разработкой учебно-методического комплекса. По результатам нашего исследования наиболее востребованными и перспективными профессиями в Республике Бурятия стали профессии «Повар», «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу», «Электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков», «Животновод», «Электрослесарь подземный». Участие в проекте поможет распространить в системе профессионального обучения страны лучшие практики, разработки, современные методики и образовательные технологии и сформирует банк программ профессионального обучения, - рассказала руководитель ЦОПП РБ Марина Горюнова.



Площадками для разработки программ профессионального обучения определены Байкальский многопрофильный колледж, республиканский многоуровневый колледж, Бурятский индустриальный техникум, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия и Байкальский колледж недропользования.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, старт апробации программы профессионального обучения планируется с сентября 2022 года.

