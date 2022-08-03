В республике внедрят новые программы профессионального обучения
В 2022 году Бурятия прошла конкурсный отбор в числе 15 субъектов Российской Федерации для реализации проекта «Молодые профессионалы» и получит 3 млн рублей на разработку и апробирование пяти образовательных программ профессионального обучения, из которых две будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- Методисты и преподаватели отобранных площадок на сегодняшний день уже разработали учебную программу профессионального обучения по своим направлениям и занимаются разработкой учебно-методического комплекса. По результатам нашего исследования наиболее востребованными и перспективными профессиями в Республике Бурятия стали профессии «Повар», «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу», «Электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков», «Животновод», «Электрослесарь подземный». Участие в проекте поможет распространить в системе профессионального обучения страны лучшие практики, разработки, современные методики и образовательные технологии и сформирует банк программ профессионального обучения, - рассказала руководитель ЦОПП РБ Марина Горюнова.
Площадками для разработки программ профессионального обучения определены Байкальский многопрофильный колледж, республиканский многоуровневый колледж, Бурятский индустриальный техникум, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия и Байкальский колледж недропользования.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, старт апробации программы профессионального обучения планируется с сентября 2022 года.
В Бурятии определили 5 востребованных и перспективных профессий
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалисты Эрмитажа проводит в Улан-Удэ мастер-класс по реставрации
В республике внедрят новые программы профессионального обучения
На Дальнем Востоке стартовал самый протяжённый в России автопробег газомоторной техники
Проект по развитию бурятского языка получил грант губернатора Забайкалья
В парке Улан-Удэ поселились удоды
В Северной столице побывала делегация трёх районов республики
Доступ к водопроводу получат 16 улиц улуса Нур-Селение
Пятый соревновательный день «Детей Азии» принёс республике два «серебра»
Ребята мечтают ещё хотя бы раз вернуться на берег Байкала
На Дальнем Востоке состоялся этап рапид Гран-при России
Поставщики постепенно снижают необоснованно поднятые цены
В настоящее время реконструкция здания выполнена на 50 процентов
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Остановку убрали после того, как ситуацию покритиковали в соцсетях
Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма