Принимается одежда, обувь, школьные рюкзаки и принадлежности
В преддверии «Дня знаний» с 1 по 30 августа в Советском районе Улан-Удэ проводится традиционная благотворительная акция «Здравствуй, школа!» в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Всех неравнодушных жителей приглашаем принять участие в акции! – сообщает пресс-служба районной администрации.
Одежда, обувь, школьные рюкзаки, школьные принадлежности принимаются в здании администрации Советского района, по адресу: ул. Советская, д. 23, кабинет №18 «а».
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Здравствуй, школа!»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалисты Эрмитажа проводит в Улан-Удэ мастер-класс по реставрации
В республике внедрят новые программы профессионального обучения
На Дальнем Востоке стартовал самый протяжённый в России автопробег газомоторной техники
Проект по развитию бурятского языка получил грант губернатора Забайкалья
В парке Улан-Удэ поселились удоды
В Северной столице побывала делегация трёх районов республики
Доступ к водопроводу получат 16 улиц улуса Нур-Селение
Пятый соревновательный день «Детей Азии» принёс республике два «серебра»
Ребята мечтают ещё хотя бы раз вернуться на берег Байкала
На Дальнем Востоке состоялся этап рапид Гран-при России
Поставщики постепенно снижают необоснованно поднятые цены
В настоящее время реконструкция здания выполнена на 50 процентов
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Остановку убрали после того, как ситуацию покритиковали в соцсетях
Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма