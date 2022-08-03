В Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «Здравствуй, школа!»

Принимается одежда, обувь, школьные рюкзаки и принадлежности



В преддверии «Дня знаний» с 1 по 30 августа в Советском районе Улан-Удэ проводится традиционная благотворительная акция «Здравствуй, школа!» в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



- Всех неравнодушных жителей приглашаем принять участие в акции! – сообщает пресс-служба районной администрации.



Одежда, обувь, школьные рюкзаки, школьные принадлежности принимаются в здании администрации Советского района, по адресу: ул. Советская, д. 23, кабинет №18 «а».



Возрастное ограничение 0+

