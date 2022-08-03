В селе в Бурятии после падения ребёнка закроют входы в заброшенные дома

Власти Новой Бряни поясняют, что на это потребуется много средств
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл несчастный случай с шестилетним мальчиком. Во время игры в заброшенном многоквартирном доме ребёнок упал с высоты пятого этажа. Мальчик был госпитализирован в Новобрянскую больницу.
Выяснилось, что жизнь ему спасло дерево, растущее возле дома. При падении ребёнок угодил на крону дерева, ветви которого смягчили удар о землю.
Разрушенный дом, где произошёл инцидент, стоит в таком состоянии уже больше 20 лет, после аварии на котельной, произошедшей в 2001 году. Об этом сообщил глава села Новая Брянь Виктор Козулин, слова которого приводит «Заиграево-инфо».
- Коммунальная система была заморожена, жильцы покинули свои квартиры, вывезли самое ценное, а потом оставленное без присмотра жильё было разграблено и пришло в негодность. Но 80 процентов квартир в этом доме до сих пор находятся в частной собственности, и по юридическим законам администрация не может их снести, - пояснил Виктор Козулин.
По его словам, администрация села делала всё возможное, чтобы предотвратить несчастные случаи. «Заколачиваем нежилые подъезды, вешаем предупредительную ленту, но всего этого хватает ненадолго», - сообщил глава Новой Бряни. Он ещё раз обратился к родителям с просьбой побеседовать с детьми и внушить им, что заброшенные здания – не место для игр.
- Невозможно в Новой Бряни изолировать полностью все опасные объекты! На это нужны многомиллионные вложения, - подчеркнул Виктор Козулин.
В свою очередь, следователи, которые сейчас проводят процессуальную проверку по факту несчастного случая, как раз планируют понудить местные власти перекрыть доступ в эту и другие «заброшки».
- В селе Новая Брянь, где зарегистрировано происшествие, расположены несколько таких многоквартирных заброшенных домов, которые были оставлены жильцами после аварии на местной котельной, в связи с повреждением системы отопления. Формально квартиры и общедомовое имущество продолжают оставаться в собственности граждан, которые обязаны нести бремя его содержания. Однако ситуация требует вмешательства органов власти, чтобы исключить новые происшествия с детьми, которые облюбовали данные помещения для своих игр. Поэтому по результатам доследственной проверки, помимо правового решения в органы местного самоуправления будет направлено представление с требованием обеспечить безопасность несовершеннолетних и ограничить их доступ в указанные строения, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Отметим, в советские годы в Новой Бряни работал Новобрянский головной завод – крупное авторемонтное предприятие, где выпускали кузова и прицепы, а также занимались ремонтом сельскохозяйственной техники. Завод полностью обеспечивал работой сельчан, а после гибели предприятия население села значительно сократилось.
В селе в Бурятии после падения ребёнка закроют входы в заброшенные дома
Общество, Фото:
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