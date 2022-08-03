В Улан-Удэ выбрали лучшего таксиста 2022 года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
2 августа в Улан-Удэ состоялся региональный этап V всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022».
Победителем стал Денис Азаматов. Его опыт работы в такси – 16 лет. Он получил 15 тысяч рублей и право представить республику в финале всероссийского конкурса. За второе и третье место участники также получили денежные призы в 10 и 5 тысяч рублей.
В этом году испытания для участников усложнили. Конкурс проходил в три тура. В первом и во втором, как обычно, у участников проверили знание ПДД, улично-дорожной сети, месторасположение объектов культурного наследия, знание исторических фактов и закона о такси.
А вот в третьем, практическом туре, участникам пришлось абсолютно все задания «змейка», «параллельная парковка», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», «повороты на 90 градусов» передним и задним ходом, «стоп-линия» выполнить со стаканом воды на крыше и постараться не разлить. В предыдущих конкурсах со стаканом воды предлагалось проехать лишь одно задание.
Всего в конкурсе приняли участие 10 человек. Все они имеют действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и отсутствие грубых нарушений ПДД в течение 2022 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Грозном прошёл финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2021». Представитель Бурятии Евгений Яковлев занял последнее место среди всех участников.
Лучший таксист Бурятии имеет 16-летний опыт работы
Общество, Фото:
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