Региональные отделения ЕР собрали 60% от всей гуманитарной помощи для Донбасса

За Бурятией закреплён Старобешевский район



Региональными отделениями «Единой России» собрано 60% всей гуманитарной помощи, которую отправили в Донбасс и на освобождённые территории. Члены политического объединения доставили более 12000 тонн груза, и это без учёта помощи от Минобороны.



На заседании бюро высшего совета «Единой России» секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что в Донбассе и на освобождённых территориях распахнули двери 37 гуманитарных центров единороссов: 15 из них в ДНР, 10 — в ЛНР, остальные в Харьковской области и Запорожье. Помощь в указанных центрах оказана более 400000 беженцев. За каждой территорией закреплён ответственный член нижней палаты парламента. Об этом информирует rostovgazeta.ru.



По словам Андрея Турчака, эксперты реализуют медицинское направление. Ответственным за него сделали председателя комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Хубезова. Под его началом отработало свыше 420 медицинских работников. Врачи лечат не только военных, но и гражданских. Также они помогают в медицинских кабинетах при гуманитарных центрах партии.



Секретарь генсовета «Единой России» заявил, что при помощи Московского государственного университета и самого ректора Виктора Садовничего партией доставлено в Северодонецк, Купянск и Мариуполь телемедицинское оборудование.



Терминалы дают возможность проводить первичную диагностику, снимать электрокардиограммы, мерить давление и передавать данные в онлайн-режиме для предстоящих консультаций с узкими специалистами и профессорами Московского государственного университета.



Ещё в рамках акции партии и министерства просвещения Российской Федерации «Книги — Донбассу» активисты собрали более 150000 книг. Действие акции касается и освобождённых территорий. Отдельное внимание единороссы уделяют досугу и помощи детям. Так, в Луганске, Купянске, Старобельске и Алчевске открылись детские центры. Там волонтёры-вожатые проводят спортивные и творческие занятия.



В Донбассе и на освобождённых территориях в добровольческой деятельности задействовано уже свыше 1000 активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты». Представители «Молодой гвардии Единой России» создали собственные представительства в ДНР и ЛНР.



На сайте er.ru сообщается, что партия оказывает поддержку беженцам в пунктах временного размещения. Последние сейчас действуют в 50 регионах. Всего их 647. Там находятся 33000 вынужденных переселенцев из ЛДНР. Многие из них желают вернуться домой.



Андрей Турчак рассказал об обратной тенденции: люди уезжают назад, в Донбасс, и хотят жить на родине.



- Жители Бурятии принимают живое участие в сборе помощи для жителей ЛДНР. В первые же дни спецоперации нами был укомплектован и отправлен наземным транспортом гуманитарный груз: продукты, товары первой необходимости. Кроме того, сейчас за Республикой Бурятия закреплён Старобешевский район, оттуда к нам уже приехали 50 детей провести летние каникулы на Байкале. В эти выходные они встретятся с олимпийскими чемпионами, которые проведут для них зарядку и поделятся секретами успеха. Кроме того, мы закупили школьные автобусы для организации перевозок детей этого района. Старшее поколение также не остаётся в стороне: от них поступило предложение принять участие в акции «Бабушкина забота». И очень скоро – уже в конце августа – тёплые вязаные вещи порадуют жителей освобождённых территорий, - рассказал Владимир Ведерников, руководитель исполкома Бурятского РО партии «Единая Россия»

