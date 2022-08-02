Спортсмены Бурятии уступили ДНР в матчевой встрече

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Хозяева выиграли 1 поединок из 7



Сегодня, 2 августа, в Улан-Удэ прошла матчевая встреча спортсменов Бурятии и Донецкой народной республики по тайскому боксу и кикбоксингу. Соревнования проходили в региональном центре единоборств «Патриот» по категориям: мальчики, юноши и мужчины. Всего состоялось семь поединков.



Первый бой проходил между юными тайбоксёрами и закончился победой спортсмена Бурятии. Поединок выиграл Станислав С. Ему противостоял Тимур Щ.



Победу в поединке кикбоксёров в весовой категории до 63,5 кг единогласным решением судей отдали Илья Комарову из ДНР. Его соперником был Денис Истомин из Бурятии.



В тайком боксе Иван П. (Бурятия) уступил в весовой категории 38 кг Ярославу Р (ДНР). В виду явного преимущества бой между кикбоксёрами Иваном Дубовиковым (ДНР) и Андреем Гуськовым (РБ) в весовой категории 71 кг окончился победой гостя.



Захватывающей схваткой стало противостояние Андрея В. (ДНР)и Ильи З. (РБ) по тайскому боксу в весовой категории 54 кг. Поединок вновь выиграли гости.



В бою по кикбоксингу в весе до 75 кг Роман Огульчанский (ДНР) взял верх над спортсменом из Бурятии Иваном Вагнером. В последней схватке кикбоксёров в весовой категории 67 кг Денис Истомин (РБ) уступил Даниилу Рябченко (ДНР).



- ДНР побеждает безоговорочно! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

