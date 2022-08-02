Хозяева выиграли 1 поединок из 7
Сегодня, 2 августа, в Улан-Удэ прошла матчевая встреча спортсменов Бурятии и Донецкой народной республики по тайскому боксу и кикбоксингу. Соревнования проходили в региональном центре единоборств «Патриот» по категориям: мальчики, юноши и мужчины. Всего состоялось семь поединков.
Первый бой проходил между юными тайбоксёрами и закончился победой спортсмена Бурятии. Поединок выиграл Станислав С. Ему противостоял Тимур Щ.
Победу в поединке кикбоксёров в весовой категории до 63,5 кг единогласным решением судей отдали Илья Комарову из ДНР. Его соперником был Денис Истомин из Бурятии.
В тайком боксе Иван П. (Бурятия) уступил в весовой категории 38 кг Ярославу Р (ДНР). В виду явного преимущества бой между кикбоксёрами Иваном Дубовиковым (ДНР) и Андреем Гуськовым (РБ) в весовой категории 71 кг окончился победой гостя.
Захватывающей схваткой стало противостояние Андрея В. (ДНР)и Ильи З. (РБ) по тайскому боксу в весовой категории 54 кг. Поединок вновь выиграли гости.
В бою по кикбоксингу в весе до 75 кг Роман Огульчанский (ДНР) взял верх над спортсменом из Бурятии Иваном Вагнером. В последней схватке кикбоксёров в весовой категории 67 кг Денис Истомин (РБ) уступил Даниилу Рябченко (ДНР).
- ДНР побеждает безоговорочно! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Спортсмены Бурятии уступили ДНР в матчевой встрече
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В турнире также приняли участие спортсмены из Монголии
Традиционно бывалые и молодые десантники собрались у «Чёрного тюльпана». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сержант Павел Баханов проявил отвагу, несмотря на полученное ранение
В Чите осмотрели места подтопления
Абсолютным чемпионом стал представитель Агинского округа
Новый соревновательный день принёс республике «серебро» и 3 «бронзы»
19 спортсменов стали мастерами по национальным видам спорта
Хозяева выиграли 1 поединок из 7
Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве
11-й бригаде ВДВ исполнилось 54 года
Пассажирам даже становится плохо из-за невыносимо долгой поездки в душном транспорте
В основной день праздничного молебена центральным стал обход колесницы с Буддой будущего Майтрея вокруг дацана. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В проект Минпросвещения России попали пять школ Бурятии
Эти работы подрядчик будет делать уже за свой счёт
Столица Бурятии победила на конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов