02 августа

01 августа

Популярное

Спортсмены Бурятии уступили ДНР в матчевой встрече

Спортсмены Бурятии уступили ДНР в матчевой встрече
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Хозяева выиграли 1 поединок из 7

Сегодня, 2 августа, в Улан-Удэ прошла матчевая встреча спортсменов Бурятии и Донецкой народной республики по тайскому боксу и кикбоксингу. Соревнования проходили в региональном центре единоборств «Патриот» по категориям: мальчики, юноши и мужчины. Всего состоялось семь поединков.

Первый бой проходил между юными тайбоксёрами и закончился победой спортсмена Бурятии. Поединок выиграл Станислав С. Ему противостоял Тимур Щ.

Победу в поединке кикбоксёров в весовой категории до 63,5 кг единогласным решением судей отдали Илья Комарову из ДНР. Его соперником был Денис Истомин из Бурятии.

В тайком боксе Иван П. (Бурятия) уступил в весовой категории 38 кг Ярославу Р (ДНР). В виду явного преимущества бой между кикбоксёрами Иваном Дубовиковым (ДНР) и Андреем Гуськовым (РБ) в весовой категории 71 кг окончился победой гостя.

Захватывающей схваткой стало противостояние Андрея В. (ДНР)и Ильи З. (РБ) по тайскому боксу в весовой категории 54 кг. Поединок вновь выиграли гости.

В бою по кикбоксингу в весе до 75 кг Роман Огульчанский (ДНР) взял верх над спортсменом из Бурятии Иваном Вагнером. В последней схватке кикбоксёров в весовой категории 67 кг Денис Истомин (РБ) уступил Даниилу Рябченко (ДНР).

- ДНР побеждает безоговорочно! – сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
кикбоксинг тайский бокс спорт Бурятия ДНР матчевая встреча Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграли ветеранский кубок по граунд-гольфу
В Бурятии разыграли ветеранский кубок по граунд-гольфу
Общество, 02.08.2022
В турнире также приняли участие спортсмены из Монголии
В Улан-Удэ отмечают 92-ю годовщину ВДВ
В Улан-Удэ отмечают 92-ю годовщину ВДВ
Общество, 02.08.2022
Традиционно бывалые и молодые десантники собрались у «Чёрного тюльпана». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Раненый сержант из Бурятии вынес из-под огня своего товарища
Раненый сержант из Бурятии вынес из-под огня своего товарища
Общество, 02.08.2022
Сержант Павел Баханов проявил отвагу, несмотря на полученное ранение
В Забайкалье модернизируют системы речных дамб
В Забайкалье модернизируют системы речных дамб
Общество, 02.08.2022
В Чите осмотрели места подтопления
В Бурятии прошёл турнир по стрельбе из национального лука
В Бурятии прошёл турнир по стрельбе из национального лука
Общество, 02.08.2022
Абсолютным чемпионом стал представитель Агинского округа
Спортсмены Бурятии завоевали ещё 4 медали на «Детях Азии»
Спортсмены Бурятии завоевали ещё 4 медали на «Детях Азии»
Общество, 02.08.2022
Новый соревновательный день принёс республике «серебро» и 3 «бронзы»
Участникам «Алтарганы» присвоили «бурятские» спортивные звания
Участникам «Алтарганы» присвоили «бурятские» спортивные звания
Общество, 02.08.2022
19 спортсменов стали мастерами по национальным видам спорта
Гулявшего голым по набережной иркутянина арестовали на 8 суток
Гулявшего голым по набережной иркутянина арестовали на 8 суток
Общество, 02.08.2022
Мужчина признан виновным в мелком хулиганстве
В Улан-Удэ ремонт на мосту привёл к многочасовым пробкам
В Улан-Удэ ремонт на мосту привёл к многочасовым пробкам
Общество, 02.08.2022
Пассажирам даже становится плохо из-за невыносимо долгой поездки в душном транспорте
В Бурятии отмечают один из главных буддийских праздников
В Бурятии отмечают один из главных буддийских праздников
Общество, 02.08.2022
В основной день праздничного молебена центральным стал обход колесницы с Буддой будущего Майтрея вокруг дацана. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В школах Бурятии появятся классы авиастроительного профиля
В школах Бурятии появятся классы авиастроительного профиля
Общество, 02.08.2022
В проект Минпросвещения России попали пять школ Бурятии
В Улан-Удэ подрядчика обязали переделать асфальт, уложенный в ливень
В Улан-Удэ подрядчика обязали переделать асфальт, уложенный в ливень
Общество, 02.08.2022
Эти работы подрядчик будет делать уже за свой счёт
В Улан-Удэ будет свой туркод
В Улан-Удэ будет свой туркод
Общество, 02.08.2022
Столица Бурятии победила на конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^