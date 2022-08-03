В Иркутской области состоится гонка на горных велосипедах

«Краслэнд ВелоБАМ 2022» пройдёт в конце августа под Ангарском



В Ангарске, в районе Еловского пруда 27 августа пройдёт гонка на горных велосипедах «Краслэнд ВелоБАМ 2022». Для участия в МТБ-старте уже зарегистрировались более 160 участников из Иркутска, Ангарска, Саянска, Байкальска, Братска, Усолья-Сибирского и других населённых пунктов.



Для участников предусмотрены следующие дистанции: марафон – 60 км, лайт-марафон – 30 км, мини-марафон – 15 км. Также для детей от 3 до 8 лет будет организован велозаезд «БАМ kids» на дистанции 500 метров.



Все дети на финише получат сладкие подарки от организаторов. Участники, прошедшие полную дистанцию 60, 30 и 15 км, получат медаль финишёра. Призовой фонд МТБ-события в этом году составит 100 тысяч рублей.



Регистрация участников открыта на сайте «Марафоны БАМ». Количество стартовых слотов ограничено, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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