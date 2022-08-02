На Байкале прошёл фестиваль коренных народов

Общество, Фото: центр культуры коренных народов Прибайкалья

В Иркутской области состоялся «Сверный Аргиш»



C 28 по 30 июля на побережье Куркутского залива Байкала прошёл фестиваль коренных малочисленных народов Иркутской области «Северный Аргиш – 2022». В празднике приняли участие образцовые и самодеятельные творческие коллективы, артисты и мастера-художники из Катангского, Бодайбинского, Нижнеудинского, Качугского, Казачинско-Ленского районов и города Иркутск.



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, открылся фестиваль древним обычаем – поклонением духам-защитникам, покровителям фестиваля, олицетворяющим сакральную связь природы и человека. Старейшины провели магический обряд очищения посредством специальных подношений, молитв, ритуального шествия и можжевеловых благовоний.



На большой сцене развернулась четырёхчасовая конкурсная программа: в различных номинациях выступили танцевальные и песенные творческие коллективы, артисты всех возрастов. Они представили культуры эвенков и тофаларов. Финалом первого дня стал конкурс «Северный богатырь». Парни продемонстрировали ловкость и сноровку, силу духа и тела, искусство речи, красоту и обаяние. В итоге выбрали трёх лучших северных богатырей.



Второй день фестиваля был посвящён выставкам-конкурсам «Сияй моё солнышко» и «Щедрые дары тайги» фестиваля «Северный Аргиш» и мероприятиям в рамках Тунгусского конгресса. Талант мастеров резьбы, шитья, кулинарии представили богатство самобытных традиций северных кочевников. Таёжная кухня оказалась необычайно разнообразной: деликатесы из щуки, хариуса, тугунка, лосятины, вяленая оленина и варёное мясо нерпы, ягодные напитки и ореховые лакомства, соленья и таёжные пряности, оленье молоко и традиционные лепёшки.



Помимо фестиваля, здесь же состоялся Суглан эвенков и других тунгусских народов – всемирный Тунгусский конгресс. В нем приняли участие правительственные делегации и представители многочисленных областей и округов России, зарубежные гости.



Победители фестиваля коренных малочисленных народов Севера «Северный Аргиш-2022»



Вокальный конкурс «Голоса северного края» (возрастная номинация среди детей с 7 до 17 включительно)

- Лауреат I степени - София П., Катангский район, с. Ербогачён;

- Лауреат II степени - Зоя С. и Анна А., Качугский район, с. Вершина Тутуры;

- Лауреат III степени - народный ансамбль танца «Дыырак-Ибилер», Нижнеудинский район, с. Алыгджер.



Вокальный конкурс «Голоса северного края» (возрастная номинация среди взрослых с 18 лет и старше (без ограничения))

- Лауреат I степени - коллектив «Черлик», Нижнеудинский район, д. Нерха;

- Лауреат II степени - Бобышева Нина, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское;

- Лауреат III – степени - Аверьянов Данил, Качугский район, с. Вершина Тутуры.



Конкурс «Земля моих предков»

- Лауреат I степени - Мехонцева Наталья, Нижнеудинский район, г. Нижнеудинск;

- Лауреат II степени - Катангская общественная организация «Эвенкийский национальный культурный центр», Катангский район, с. Ербогачён;

- Лауреат III степени - детский ансамбль «Гоёкокун», Качугский район, с. Вершина Тутуры.



Хореографический конкурс «Под звуки бубна»

- Лауреат I степени – народный ансамбль танца «Дыырак – Ибилер», Нижнеудинский район, с. Алыгджер;

- Лауреат II степени - Курчатова Инна, Бодайбинский район, п. Перевоз;

- Лауреат III степени - Митина Василина, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный



Конкурс декоративно-прикладного искусства «Сияй моё солнышко»

- Лауреат I степени - Кангараева Светлана, Лобченко Ольга, Яковлева Галина, Нижнеудинский район, с. Алыгджер;

- Лауреат II степени - Строева Олеся, Бодайбинский район, г. Бодайбо;

- Лауреат III степени – Маслянко Любовь, Бодайбинский район, п. Перевоз.



Конкурс национальной кухни «Щедрые дары тайги»

- Лауреат I степени - Чертовская Галина, Городилова Зоя, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское;

- Лауреат II степени - Каплина Ольга, Катангский район, с. Ербогачён;

- Лауреат III степени - Катангская общественная организация «Эвенкийский национальный культурный центр», Катангский район, с. Ербогачён.



Конкурс «Северный богатырь»

- Лауреат I степени – Вачеланов Максим, г. Иркутск;

- Лауреат II степени – Каплин Ефим, Катангский район, с.Ербогачен;

- Лауреат III степени – Аверьянов Данил, Качугский район, с. Вершина Тутуры.

