В Улан-Удэ ремонт на мосту привёл к многочасовым пробкам

Пассажирам даже становится плохо из-за невыносимо долгой поездки в душном транспорте



В столице Бурятии идёт ремонт автодороги по улице Дорожная – на участке по мосту «Бегущая лань». Ремонтные работы привели к тому, что в районе Селенгинского моста горожане стоят в огромных пробках даже днём, а в часы пик движение становится фактически парализовано.



Необходимость ремонта в мэрии объяснили тем, что дорожное полотно здесь нуждается в замене уже несколько лет.



Участок протяжённостью 1,23 км обновляет МБУ «Комбинат по благоустройству». Площадь покрытия составляет 18 тысяч квадратных метров.



- Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта нет – дорожники временно перекрывают по одной полосе. Ремонт выполняем в максимально сжатые сроки. Просим горожан отнестись с пониманием, - обратился ранее начальник управления дорожного строительства Павел Малых.



Однако, как бы не старались дорожники, длинные пробки образовались сразу же после начала работ. В пятницу и в выходные горожане добирались до дома по несколько часов. Ситуация усугублялась тем, что в маленьких маршрутных автобусах очень душно, а окон во многих либо нет, либо они небольшие и впереди салона.



- Это какой-то кошмар. Реально с площади Советов до Солдатского ехали полтора часа, когда обычно это расстояние можно проехать минут за 20. Очень долго. И очень душно в маршрутках. При мне девушке стало плохо, и ей пришлось выйти посреди дороги, чтобы глотнуть свежего воздуха. Около моего сидения было окно, оно было раскрыто настежь, однако из него тянуло только запахом свежего асфальта и битума. То есть дышать нечем ни внутри, ни снаружи. Капсула смерти, а не маршрутка, - поделилась впечатлениями о недавней поезде с «Байкал-Daily» местная жительница.



Объехать этот участок дороги весьма проблематично. Сюда ходит не так уж много маршрутных автобусов, а на личном транспорте придёт делать огромную петлю через противоположную часть города.



Сейчас специалисты асфальтируют полосу по направлению в микрорайон Солдатский. Завершаются работы по асфальтированию полос по направлению в центр города.



Мучиться водителям и пассажирам предстоит ещё как минимум несколько дней.



- В целом, по контракту срок завершения - 1 октября. Работы по асфальтированию же завершатся на этой неделе, если не будет дождей, - прокомментировали сегодня в пресс-службе администрации города.

