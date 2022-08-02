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В Улан-Удэ ремонт на мосту привёл к многочасовым пробкам

В Улан-Удэ ремонт на мосту привёл к многочасовым пробкам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажирам даже становится плохо из-за невыносимо долгой поездки в душном транспорте

В столице Бурятии идёт ремонт автодороги по улице Дорожная – на участке по мосту «Бегущая лань». Ремонтные работы привели к тому, что в районе Селенгинского моста горожане стоят в огромных пробках даже днём, а в часы пик движение становится фактически парализовано.

Необходимость ремонта в мэрии объяснили тем, что дорожное полотно здесь нуждается в замене уже несколько лет.

Участок протяжённостью 1,23 км обновляет МБУ «Комбинат по благоустройству». Площадь покрытия составляет 18 тысяч квадратных метров.

- Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта нет – дорожники временно перекрывают по одной полосе. Ремонт выполняем в максимально сжатые сроки. Просим горожан отнестись с пониманием, - обратился ранее начальник управления дорожного строительства Павел Малых.

Однако, как бы не старались дорожники, длинные пробки образовались сразу же после начала работ. В пятницу и в выходные горожане добирались до дома по несколько часов. Ситуация усугублялась тем, что в маленьких маршрутных автобусах очень душно, а окон во многих либо нет, либо они небольшие и впереди салона.

- Это какой-то кошмар. Реально с площади Советов до Солдатского ехали полтора часа, когда обычно это расстояние можно проехать минут за 20. Очень долго. И очень душно в маршрутках. При мне девушке стало плохо, и ей пришлось выйти посреди дороги, чтобы глотнуть свежего воздуха. Около моего сидения было окно, оно было раскрыто настежь, однако из него тянуло только запахом свежего асфальта и битума. То есть дышать нечем ни внутри, ни снаружи. Капсула смерти, а не маршрутка, - поделилась впечатлениями о недавней поезде с «Байкал-Daily» местная жительница.

Объехать этот участок дороги весьма проблематично. Сюда ходит не так уж много маршрутных автобусов, а на личном транспорте придёт делать огромную петлю через противоположную часть города.

Сейчас специалисты асфальтируют полосу по направлению в микрорайон Солдатский. Завершаются работы по асфальтированию полос по направлению в центр города.

Мучиться водителям и пассажирам предстоит ещё как минимум несколько дней.

- В целом, по контракту срок завершения - 1 октября. Работы по асфальтированию же завершатся на этой неделе, если не будет дождей, - прокомментировали сегодня в пресс-службе администрации города. 
дорожный ремонт

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