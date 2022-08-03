В Бурятии отметят праздник рыбного пирога

На берегу Байкала проведут фестиваль «Посольского пирога»



В Кабанском районе Бурятии пройдёт первый в истории фестиваль «Праздник рыбного пирога. Посольский пирог». Мероприятие состоится 13 августа в 11:00 на берегу Байкала в селе Посольское.



Главным событием фестиваля станет конкурс кулинарного мастерства на лучший рыбный пирог. В праздничной программе также запланированы торжественное открытие фестиваля и «Посольская ярмарка». Будет организована работа площадок «Посольская потеха» и «Сторона родная», выступление творческих коллективов Кабанского района.



Кроме этого, пройдут конкурсы «Рыбный стол или ни рыба, ни мясо» и «Самый большой рыбный пирог», сообщает пресс-служба районной администрации.



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