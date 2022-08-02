В школах Бурятии появятся классы авиастроительного профиля

В проект Минпросвещения России попали пять школ Бурятии
В 23 регионах страны отобраны 96 школ, в которых появятся инженерные классы судо- и авиастроительного профилей. Первые в стране инженерные классы откроются уже в День знаний. Там провели необходимые ремонтные работы, закупили современное оборудование: станки, 3D-принтеры, квадрокоптеры, осциллографы.
Бурятия попала в этот проект. Инженерные классы авиастроительного профиля появятся в пяти школах. Это лицей №27, средняя школа 32, физико-математической школа №56, средняя школа №7 в Улан-Удэ, а также Аршанская средняя школа имени Билдаева в Тункинском районе.
Помимо Бурятии, инженерные классы появятся в школах Мурманской, Ростовской, Архангельской, Воронежской, Новосибирской, Ленинградской областях, Республике Башкортостан и ещё нескольких регионах.
- Уже со школы начнём подготовку квалифицированных кадров, которые будут в дальнейшем обеспечивать технологический суверенитет России. Рынок труда в сферах судо- и авиастроения весьма требователен, и чем глубже знания и навыки, полученные в том числе в средней и старшей школе, тем более будет востребован специалист. Ребята смогут начать свой путь в качестве инженера, прикоснуться к профессии, определить интересующую область своего развития. В следующем учебном году мы расширим список участников проекта не только за счет новых школ, но и новых субъектов Российской Федерации, – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Проект уже заручился партнёрами, среди которых, например, Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Московский авиационный институт. В Бурятии партнёрами ВСГУТУ и Улан-Удэнский авиационный завод.
Авиазавод стабильно испытывает потребность в инженерных кадрах.
- Мы зачастую сталкиваемся с нехваткой высококвалифицированных технических специалистов, и понимаем, что одномоментно эту проблему не решить, поэтому уже сегодня реализуем совместные проекты по привлечению молодёжи в авиастроение, такие как «Крылья Ростеха», развиваем специализированные направления в крупных профильных вузах, например, в МАИ. Для привлечения кадров будем и дальше активно пользоваться теми преференциями, которые есть у Республики Бурятия как у субъекта Дальневосточного федерального округа, - рассказывал в интервью год назад управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Алексей Козлов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов не раз призывал молодых людей обратить внимание на перспективы работы на предприятии. Так, в конце 2020 года он провёл онлайн-встречу со студентами Московского авиационного института. 130 учащихся узнали о Бурятии и работе на авиазаводе в Улан-Удэ. Тогда сообщалось, что ежегодная потребность в инженерах-конструкторах на УУАЗ составляет 100-120 человек на производстве вертолётов Ми-171А3 и Ка-226Т.
В школах Бурятии появятся классы авиастроительного профиля
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