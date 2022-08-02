В Северо-Байкальском районе прошёл «Бакалдын – 2022»
Гости и отдыхающие местности Хакусы на севере Бурятии смогли принять участие в национальном эвенкийском празднике «Бакалдын на Северном Байкале – 2022», который проходил в Северо-Байкальском районе в пятый раз.
Мероприятие началось с национального эвенкийского обряда очищения души и злых помыслов. Далее народный эвенкийский коллектив «Синильга» выступил с театрализованым представлением, показав зрителям традиции коренных малочисленных народов Севера.
На месте проведения праздника были развёрнуты площадки на которых проводились мастер-класс по приготовлению национальных эвенкийских блюд и дегустация национальной кухни. Также каждый желающий мог научиться национальному танцу и попробовать себя в состязаниях.
Кроме этого, были развёрнуты выставка-продажа изделий народного творчества и выставка-продажа сувениров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
На севере Бурятии отметили эвенкийский праздник
Общество, Фото:
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