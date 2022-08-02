Эти работы подрядчик будет делать уже за свой счёт
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 31 июля, во дворе дома на улице Пристанская в центре Улан-Удэ рабочие уложили асфальт во время сильнейшего ливня. Об инциденте сообщили неравнодушные жители в паблике «Весь Улан-Удэ».
Сегодня стало известно, что подрядчика обязали переделать работы.
Подрядчиком на этом объекте является компания «Инвестстрой». У компании, кстати, своя версия событий.
– Субподрядчик, опираясь на прогноз погоды, заказал асфальт, выложил его около гаража и стал раскидывать вручную, чтобы выровнять ямы. В это время начался ливень. К основной укладке асфальта приступили после окончания дождя, – заявил главный инженер ООО «Инвестстрой» Артем Савчиков.
Председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев на ежедневном совещании по контролю за выполнением программы «Формирование комфортной городской среды» потребовал разобраться в этой ситуации.
– В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как укладывают асфальт во время проливного дождя. Это серьёзное нарушение технологии. Подрядчик за свой счёт будет укладывать ещё один слой асфальта, – сказал Сергей Гашев.
Только после этого работы по благоустройству двора будут приняты к оплате.
По контракту все работы имеют пятилетнюю гарантию. Если в течение этого времени обнаружится брак, то строительная организация обязана устранить его за свой счет.
В комитете городского хозяйства добавили, что контроль качества и своевременности ремонта дворов проходит ежедневно. Особое внимание уделяется обращениям граждан.
В Улан-Удэ подрядчика обязали переделать асфальт, уложенный в ливень
Общество, Фото:
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