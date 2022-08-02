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В Бурятии прошёл турнир по стрельбе из национального лука

В Бурятии прошёл турнир по стрельбе из национального лука
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Абсолютным чемпионом стал представитель Агинского округа

30 июля на озере Щучье в Бурятии прошёл международный турнир по стрельбе из бурятского лука на призы Олега Цыбикжапова.

- Олег Балданович является победителем игр кочевников, чемпион фестиваля национальных игр стран СНГ, призёр чемпионата России, обладатель кубка России по стрельбе из лука, абсолютный чемпион «Наадан Сурхарбан», серебряный призёр «Алтаргана – 2020», чемпион XVIII республиканских летних сельских спортивных игр 2022 года, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

В соревнованиях приняли участие более 100 человек, среди которых были гости из Забайкальского края, Иркутской области, Калмыкии и Москвы. Турнир проводился на дистанции 45 и 30 метров в четырёх категориях: мужчины до 65 лет, женщины до 55 лет, ветераны-мужчины старше 65 и женщины старше 55 лет, зарубежные гости и дети.

Соревнования проходили в два этапа. В первом участвовали все спортсмены. Они стреляли с дистанций 45 и 30 метров.

По результатам первого тура места распределились следующим образом:

Мужчины
1 место – Батомункуев Балдандоржи (Забайкальский край)
2 место – Цыремпилов Бэликто (Закаменск)
3 место – Баясхаланов Доржи (Забайкальский край)

Женщины
1 место – Доржиева Цырен-Ханда (Улан-Удэ)
2 место – Харитонова Надежда (Улан-Удэ)
3 место – Жаргалова Алдар (Могойтуй, Забайкальский край)

Ветераны
1 место – Жаргалов Цыденжаб (Могойтуй, Забайкальский край)
2 место – Магаков Цырендоржи (Улан-Удэ)
3 место – Бадмаев Леонид (Иркутск)

Гости и дети
1 место – Лубсан Л. (Харгана, Селенгинский район)
2 место – Аюржана Р. (Харгана, Селенгинский район)
3 место – Баярма Д. (Харгана, Селенгинский район)

Вторым этапом соревнований стало абсолютное первенство на дистанции 45 метров, в которое допускались 64 лучших участника личного первенства. В абсолютном первенстве чемпионом стал Холхонов Баиржап из Могойтуского района Забайкальского края. Второе место занял Ринчинов Мэргэн из Джидинского района. Третьим стал забайкалец Балданов Нима. На четвёртом месте Дугаров Аюша из Забайкалья.
Бурятия стрельба из лука турнир Селенгинский район спорт

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