Музей республики пополняет свою коллекцию
В Бурятии проходит акция по пополнению фондовой коллекции национального музея республики. Мероприятие приурочено к столетию образования региона. Музей принимает в дар или приобретает предметы и вещи, связанные с историей Бурятии.
С начала года в фонд уже поступило более 200 предметов. Это и документы, и предметы, и фотографии.
- Музей интересуют образцы продукции, знаки отличия и награды ведущих предприятий: заводов, фабрик, комбинатов, совхозов и т.д. А также предметы советского быта: комплекты мебели, гарнитуры, предметы интерьера, техника, посуда, предметы гардероба, аксессуары, школьные принадлежности, открытки и прочее. Предметы принимаются в хорошей сохранности, полной комплектности, без внешних изменений в конструкции и цвете. Отдельный интерес представляют старинные предметы дореволюционного периода: традиционный костюм, украшения, утварь, предметы казачьей культуры и купечества, - сообщает пресс-служба музея.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проводится акция по сбору антиквариата
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Музей республики пополняет свою коллекцию
В Северо-Байкальском районе прошёл «Бакалдын – 2022»
В Иркутской области состоялся «Сверный Аргиш»
В Северобайкальске ТЭ-3 заменил паровоз П36 «Генерал»
В Кабанском районе прошёл фестиваль «Фофоновский огурец»
Город получит на эти цели более 206 млн рублей
Всероссийские соревнования среди пациентов проходили в Москве
Манула назвали Арсом
На её территории построят более 32 тыс. кв. м малоэтажного жилья
В турнире также приняли участие спортсмены из Монголии
Традиционно бывалые и молодые десантники собрались у «Чёрного тюльпана». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Сержант Павел Баханов проявил отвагу, несмотря на полученное ранение
В Чите осмотрели места подтопления
Абсолютным чемпионом стал представитель Агинского округа
Новый соревновательный день принёс республике «серебро» и 3 «бронзы»