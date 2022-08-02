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В Бурятии объявлен конкурс «антимедвежьих мусорок»

В Бурятии объявлен конкурс «антимедвежьих мусорок»
Общество,  Фото:pixabay.com
Медведей спасут от плохих привычек

В Бурятии объявлен конкурс на создание проекта площадки накопления отходов, защищённой от медведей и других диких животных.

Проект будет оцениваться по следующим принципам:
1. Надёжная защита от попыток медведя добраться до мусорных баков.
2. Возможность использования для сбора отходов стандартных металлических баков объёмом 0,75 куб. м.
3. Предотвращение распространения запаха отходов по территории.
4. Удобство использования для туристов (расчёт усилия запирающего механизма в такой степени, чтобы для сброса мусора в бак мусора не надо было быть мастером спорта по силовым видам спорта).
5. Удобство обслуживания площадок машинами с стандартным захватом под баки 0,75 куб. м.
6. Минимально возможная стоимость конструкции при сохранении функциональной эффективности.
7. Эстетически конструкция должна вписываться в природные ландшафты.

Победитель конкурса получит право на бесплатную экскурсию на Ушканьи острова группой до 5 человек.

Материалы, представленные на конкурс, должны включать:
1. ФИО конкурсанта, электронная почта и номер телефона для обратной связи;
2. Описание конструкции с пояснительной запиской, схему-рисунок с указанием размеров основных элементов.

Материалы на конкурс принимаются в виде электронных документов на почту: [email protected] Приём заявок на конкурс производится до 1 октября этого года. Подведение итогов конкурса состоится 1 ноября.

- Спасём медведей от плохих привычек и людей! - призывает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

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Бурятия конкурс медведь мусор национальный парк

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