19 спортсменов стали мастерами по национальным видам спорта
Спортивное звание «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам спорта» выполнили 19 спортсменов во время проведения XIV международного всебурятского фестиваля «Алтаргана».
В бурятском национальном виде спорта «hур харбаан» (стрельба из лука по бурятским правилам) звание мастер спорта Забайкальского края присвоили Бато Шагдарову, Олегу Цыбикжапову, Балдану Дугаржапову, Будажаб Бальжинимаеву и Галсану Базаржапову.
По «Шатар» (бурятские шахматы) звания присвоили Аюше Долсонову, Яне Жаповой и Сэнгдорж Дондукову.
В «Бухэ барилдаан» (бурятская борьба) – Булату Батоеву, Намжилу Цыденжапову, Тамиру Гармаеву, Цыбику Максарову, Балдану Цыжипову, Зоригто Цырендондопову, Цырену Сультимову и Баирта Гармаеву.
В «Шагай наадан» (бурятская традиционная игра) – Дашиниме Цыбенову и Долгорме Дориевой.
В бурятских традиционных состязаниях по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» – Алексею Очирову. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Участникам «Алтарганы» присвоили «бурятские» спортивные звания
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