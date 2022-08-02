Участникам «Алтарганы» присвоили «бурятские» спортивные звания

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

19 спортсменов стали мастерами по национальным видам спорта



Спортивное звание «Мастер спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам спорта» выполнили 19 спортсменов во время проведения XIV международного всебурятского фестиваля «Алтаргана».



В бурятском национальном виде спорта «hур харбаан» (стрельба из лука по бурятским правилам) звание мастер спорта Забайкальского края присвоили Бато Шагдарову, Олегу Цыбикжапову, Балдану Дугаржапову, Будажаб Бальжинимаеву и Галсану Базаржапову.



По «Шатар» (бурятские шахматы) звания присвоили Аюше Долсонову, Яне Жаповой и Сэнгдорж Дондукову.



В «Бухэ барилдаан» (бурятская борьба) – Булату Батоеву, Намжилу Цыденжапову, Тамиру Гармаеву, Цыбику Максарову, Балдану Цыжипову, Зоригто Цырендондопову, Цырену Сультимову и Баирта Гармаеву.



В «Шагай наадан» (бурятская традиционная игра) – Дашиниме Цыбенову и Долгорме Дориевой.



В бурятских традиционных состязаниях по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга» – Алексею Очирову. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

