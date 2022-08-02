В Забайкалье модернизируют системы речных дамб

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

В Чите осмотрели места подтопления



Комиссия определит новые расположения дамб на реках вблизи населённых пунктов Забайкалья. 1 августа заместитель губернатора края Александр Костенко совместно с руководителем администрации города Александром Сапожниковым посетили места подтопления в Чите.



- Дано поручение губернатора проехать места подтопления и подготовить предложения по дальнейшей работе по созданию и восстановлению защитной инфраструктуры, - рассказал замгубернатора.



По словам Александра Сапожникова, в данный момент в домах и придомовых территориях, пострадавших от паводка, проходит откачка воды. Для просушки домов используются тепловые пушки. Кроме того, администрации города поручено зафиксировать попавшие в зону подтоплений места и определить прибрежные участки, непригодные для строительства жилых домов.



Напомним, ранее начался учёт нанесённого паводком ущерба, специальная комиссия оценивает состояние домов и повреждение урожая. Для того, чтобы своевременно получить материальную помощь, жителям, чьи дома и приусадебные участки пострадали от паводка, необходимо в кратчайшие сроки написать заявления, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

