На её территории построят более 32 тыс. кв. м малоэтажного жилья
Первый в России масштабный проект комплексного деревянного домостроения будет реализован в деревне Бурдаковка Иркутской области. Микрорайон появится на федеральных земельных участках. Победившая в аукционе на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) компания из Иркутска построит здесь более 32,7 тыс. кв. м малоэтажного жилья.
Проект должен быть реализован в течение восьми лет, а общая площадь застройки составит 21,7 га. В посёлке инвестор разместит не менее 12 типов индивидуальных домов и не менее трёх – блокированной застройки, победивших во всероссийском открытом конкурсе, проведённом в 2021 году.
Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение территории, создание общественных зон, спортивных и детских площадок.
Ранее был сформирован список из 12 пилотных проектов комплексного деревянного домостроения в восьми регионах общей площадью 1,54 тысячи га, на которых планируется построить 2,3 млн кв. м. Застройка в этих посёлках будет вестись с использованием проектов из реестра министерства строительства России.
Посёлок в Бурдаковке – первый масштабный проект из пилотных, реализуемый на участках, переданных инвестору. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская деревня станет пионером в деревянном домостроении
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