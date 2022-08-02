В Бурятии не все семьи имеют пылесосы





Как оказалось, не во всех семьях Бурятии есть пылесосы и даже электроплиты. Таковы результаты исследования Бурятстата о предметах длительного пользования в домашних хозяйствах республики по итогам 2021 года.- Обеспеченность домохозяйств Бурятии товарами длительного пользования зависит от места их проживания, наличия детей, доходов семьи. В 2021 году в среднем на 100 домохозяйств республики приходилось 115 холодильников, 99 электрических плит, 107 телевизоров, 94 электропылесоса, 155 телевизоров, 75 портативных компьютеров (ноутбук, планшет, iPad), 204 смартфона, 57 легковых автомобилей, - сообщили в Бурятстате.Жители городов имеют в 6,5 раз больше домашних кинотеатров, в 6 раз – плееров и iPod, в 3 раза – кофемашин, чем сельчане.Относительное равенство наблюдается по основным предметам длительного пользования, таких как холодильник, электрическая плита, стиральная машина, смартфон, телевизор, легковой автомобиль. Наряду с этим в домохозяйствах, проживающих в селах, отмечено больше швейных машин – в 1,7 раз и мобильных телефонов – в 1,6 раз.- В домохозяйствах, имеющих детей в возрасте до 16 лет, в 7 раз больше игровых приставок, чем в домохозяйствах, не имеющих детей. Также семьи с детьми имеют в наличии в 5 раз больше магнитол, в 2,6 раз – музыкальных центров, в 2,1 раз – смартфонов, в 1,9 раз – легковых автомобилей, - отметили в Бурятстате.Наиболее обеспеченные семьи пользуются также кофемашинами, сушильными машинами, кондиционерами, микроавтобусами. «Разница в наличии предметов длительного пользования у наиболее и наименее обеспеченных граждан составила в среднем на 100 домохозяйств по посудомоечным машинам – в 26 раз, игровым приставкам – в 20 раз, плееров – в 12 раз. Холодильников, микроволновых печей, стиральных машин, телевизоров, компьютеров в обеспеченных семьях в 1,2 раза больше, чем в семьях с невысокими доходами», - говорится в исследовании.Домохозяйство – это люди, которые живут вместе в одном помещении и ведут совместное хозяйство. Это могут быть родственники, а могут быть и не связанные родственными связями люди, проживающие совместно.