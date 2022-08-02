В Улан-Удэ осуждённых научили вышивать крестиком

Осуждённые состоят в кружке декоративно-прикладного творчества
В улан-удэнском СИЗО для осуждённых женщин отряда хозяйственного обслуживания провели мастер-класс по вышиванию картин крестиком.
- Осуждённые женщины, состоящие в кружке декоративно-прикладного творчества, выбрали для себя схемы вышивания – от простых небольших орнаментов до масштабных изображений, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Предоставив женщинам иглы, нити, бисер и ленты для украшения картин, старший психолог СИЗО Елена Хорошенина обучила женщин правильному исполнению стежков, порядку крепления бисера и лент.
- Вышивание — это разновидность творчества, способ самовыражения и релаксации, в вышивании главное – терпение, усидчивость, аккуратность и желание этому научиться, – говорит Елена Владимировна.
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