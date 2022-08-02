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Байкал вошёл в число лучших маршрутов для пеших прогулок

Байкал вошёл в число лучших маршрутов для пеших прогулок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Рейтинг возглавил Крым

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru к Международному дню альпинизма, который отмечается 8 августа, выявил самые живописные маршруты для хайкинга в России.

Хайкинг — пешая прогулка, поход с оздоровительными и познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.

В Крыму и на Алтае туристы-походники ходят по самым живописным маршрутам. «Бронзу» в рейтинге направлений для «альпинизма налегке» получили лечебные терренкуры в Кисловодске. Байкал занял в рейтинге пятое место.

Девять самых живописных маршрутов для хайкинга:

1. Крым, 32%
2. Алтай, 21%
3. Кисловодск, 11%
4. Кольский полуостров, 11%
5. Байкал, 11%
6. Адыгея, 6%
7. Южный Урал, 4%
8. Калининградская область, 3%
9. Иркутская область, 2%
Байкал туризм

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