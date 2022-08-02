Байкал вошёл в число лучших маршрутов для пеших прогулок



1. Крым, 32%

2. Алтай, 21%

3. Кисловодск, 11%

4. Кольский полуостров, 11%

5. Байкал, 11%

6. Адыгея, 6%

7. Южный Урал, 4%

8. Калининградская область, 3%

9. Иркутская область, 2%



Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru к Международному дню альпинизма, который отмечается 8 августа, выявил самые живописные маршруты для хайкинга в России.Хайкинг — пешая прогулка, поход с оздоровительными и познавательными целями в сельской, иногда в городской местности.В Крыму и на Алтае туристы-походники ходят по самым живописным маршрутам. «Бронзу» в рейтинге направлений для «альпинизма налегке» получили лечебные терренкуры в Кисловодске. Байкал занял в рейтинге пятое место.