Всероссийские соревнования среди пациентов проходили в Москве
На прошлой неделе в спорткомплексе РНИМУ имени Пирогова города Москва состоялись первые всероссийские трансплантационные игры. Бурятию представляла команда из пяти человек, три пациента РКБ имени Н. А. Семашко, находящиеся на диализе, и два пациента, проживающие в Москве и ожидающие трансплантацию почки.
В играх принимали участие команды из различных регионов, причём Бурятия была одним из самых отдалённых. Спортсмены республики выиграли 12 медалей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
Результаты соревнований
Пациенты РКБ имени Н. А. Семашко
1. Марина Ц.:
- дартс – первое место;
- шахматы – третье место;
- теннис – второе место.
2. Лидия Ц.:
- дартс – первое место;
- ходьба – третье место.
3. Надежда М.:
- бег – второе место;
- ходьба – второе место.
Пациенты из Бурятии, проживающие в Москве:
1. Константин Д.:
- дартс – второе место;
- шахматы – третье место;
- теннис – второе место.
2. Оюна Х.
- шахматы – второе место;
- бадминтон – третье место.
Бурятия выиграла 12 медалей трансплантационных игр
Общество, Фото:
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