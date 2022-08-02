Бурятия выиграла 12 медалей трансплантационных игр

Общество, Фото: НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Шумакова

Всероссийские соревнования среди пациентов проходили в Москве



На прошлой неделе в спорткомплексе РНИМУ имени Пирогова города Москва состоялись первые всероссийские трансплантационные игры. Бурятию представляла команда из пяти человек, три пациента РКБ имени Н. А. Семашко, находящиеся на диализе, и два пациента, проживающие в Москве и ожидающие трансплантацию почки.



В играх принимали участие команды из различных регионов, причём Бурятия была одним из самых отдалённых. Спортсмены республики выиграли 12 медалей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



Результаты соревнований



Пациенты РКБ имени Н. А. Семашко

1. Марина Ц.:

- дартс – первое место;

- шахматы – третье место;

- теннис – второе место.

2. Лидия Ц.:

- дартс – первое место;

- ходьба – третье место.

3. Надежда М.:

- бег – второе место;

- ходьба – второе место.



Пациенты из Бурятии, проживающие в Москве:

1. Константин Д.:

- дартс – второе место;

- шахматы – третье место;

- теннис – второе место.

2. Оюна Х.

- шахматы – второе место;

- бадминтон – третье место.



