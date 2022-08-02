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В Бурятии лесных пожаров нет девять дней подряд

В Бурятии лесных пожаров нет девять дней подряд
Общество, 
Последний пожар был 23 июля

В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Леса не горят уже девять дней подряд. Последнее возгорание было ещё 23 июля.

В республике сохраняется особый противопожарный режим.

лесные пожары

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