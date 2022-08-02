Последний пожар был 23 июля
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За последние сутки лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Леса не горят уже девять дней подряд. Последнее возгорание было ещё 23 июля.
В республике сохраняется особый противопожарный режим.
В Бурятии лесных пожаров нет девять дней подряд
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