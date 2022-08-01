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В Бурятии на марафон «Чистый Байкал» ожидают до 1,5 тысяч участников

В Бурятии на марафон «Чистый Байкал» ожидают до 1,5 тысяч участников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Из-за марафонцев на семь часов перекроют участок дороги

13 августа в Баргузинском районе Бурятии вновь пройдёт легкоатлетический марафон «Чистый Байкал». Спортсмены поборются за призы мастера спорта международного класса, победительницы многих марафонов, в том числе чемпионата мира в эстафете «Экиден» (марафонская дистанция, разбитая на 6 этапов) 1994 года, президента федерации лёгкой атлетики Бурятии Натальи Соломинской.

В день забега участок региональной трассы Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан (с 216 км по 229 км) с 8 до 15 часов будет полностью перекрыт.

- Региональная трасса Улан-Удэ – Курумкан, 216 километр, не доезжая до Максимихи, будет перекрыта. Пожалуйста, услышьте все! Я считаю, что здесь нет ничего страшного. Нью-Йорский марафон проходит уже более 100 лет, и Нью-Йорк закрывается на целый день. Это нам просто необходимо, - с улыбкой пояснила Наталья Соломинская.

Всего дистанций будет четыре – марафон (42 км), полумарафон (21 км), десять километров и три километра. Все дистанции стартуют с 227 км автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник»).

На сегодняшний день зарегистрировались более 610 человек. Большинство из них нацелились на максимальную дистанцию. В целом организаторы в этом году ждут до 1500 тысяч участников.

Регистрация будет проходить до 7 августа. Для не успевших подать заявку онлайн-регистрацию продолжат в ручном режиме, однако взнос в таком случае подорожает в два раза.

11 августа в ТРЦ «Форум» будет организована выдача слотов (номер с чипом и фирменная футболка). На следующий день выдача продолжится, но уже на базе «Ровесник».

- Особенность забега в этом году в том, что трасса сертифицирована. По итогам проведения этого марафона, я уверен, будут присвоены спортивные разряды и звания, - сказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

По словам Соломинской, в связи с этим будет работать допинг-контроль.

- Поскольку наше мероприятие находится в календаре министерства спорта России, без предупреждения могут приехать комиссары допинг-службы и взять у любого участника пробу. Прежде всего это касается профессиональных спортсменов. Тех, кто займёт первые 10 мест. Комиссары могут после забега вручить карточку и сказать: «Пожалуйста, придите и сдайте допинг-тест». Это всё возможно, - предупредила Наталья Соломинская.

В рамках марафона будет организована экологическая акция. Все участники забега примут участие в уборке берегов Байкала. К этой акции могут присоединиться все желающие.

- Мы не могли обойти тему экологии. Все бегуны хотят поучаствовать в этой акции, внести свою лепту. Сделать доброе дело, например, убрать берег. Может даже зайдём в лес. Ждём вас всех, приезжайте! – призвала Наталья Соломинская.


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спорт марафон

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