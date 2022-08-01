В центральном аппарате Сбербанка прозвучал гимн Бурятии

Молодой человек исполнил гимн на пианино
Посетитель сыграл гимн Бурятии на пианино в Центральном аппарате Сбербанка в Москве. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети «Вконтакте».
Во время исполнения композиции парень то и дело ловил на себе восхищённые взгляды находящихся неподалёку людей.
Что это был за перфоманс, пока неизвестно.
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Молодой человек исполнил гимн на пианино
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