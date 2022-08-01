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В Бурятии ребятишки разуваются на новых детских площадках

В Бурятии ребятишки разуваются на новых детских площадках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Бурятия лидирует по строительству детских площадок в ДФО

В Бурятии в рамках федеральной программы «1000 дворов» планируют благоустроить 247 детских площадок. Это самая большая цифра среди регионов Дальнего Востока.

В Бурятии есть важное отличие: согласно указу главы республики Алексея Цыденова, подать заявку на строительство новой детской площадки может в том числе поселение с населением меньше 1000 человек.

- Практически все муниципальные образования в республике участвуют в этом проекте. Это важный момент. И так получилось, что в ДФО у нас больше всего сейчас реализуются этих площадок. Мы решили, что будем называть эти площадки «общими дворами». Потому что большинство их не являются придомовыми территориями, - сообщил заместитель министра строительства Бурятии Александр Маренич.

Центр компетенции по вопросам горсреды Бурятии разработал дизайн-проекты детских площадок. Они делятся на четыре группы: «Минимал» - от 1 до 2 тыс. кв.м, «Медиум» - от 2 до 4 тыс. кв.м, «Максимум» - от 4 до 6 тыс. кв.м, «Супермаксимум» - свыше 6 тыс. кв.м.

На одну площадку выделяют определённое количество средств. На «Минимал» – 1,9 млн рублей, «Медиум» - 7 млн рублей, «Максимал» - свыше 10 млн рублей, «Супермаксимум» - 20 млн рублей.

На сегодняшний день единственная игровая площадка, попадающая под категорию «Супермаксимум», появилась в Гусиноозёрске в этом году. Большинство игровых площадок попали под группу «Минимал» - 196 единиц.

Работы обещают завершить до конца сентября.

- На данный момент завершены работы по всем площадкам в двух районах – в Мухоршибирском и Иволгинском. Также продолжаются работы во всех остальных районах, в том числе, в Улан-Удэ. Крайний срок завершения работ планируется к концу сентября, - пояснил Александр Маренич.

Как показывает практика, ребятишки бережно относятся к новым площадкам. По словам замминистра по строительству, ребята перед входом на площадку разуваются по собственной инициативе.

- Вы мне можете не поверить, но дети, перед тем как зайти на площадку, снимают свою обувь. Они так ценят эти площадки. Впервые они увидели, что можно покататься на каруселях и качелях. Прямо разуваются, ставят возле ограждения свою обувь и босиком заходят, - добавил Маренич.

Все детские площадки строго строят по нормам ГОСТ. Оборудование, материалы должны быть сертифицированы. Приёмочная комиссия проводит тщательную проверку перед сдачей объекта в эксплуатацию.

На реализацию проекта «1000 дворов» в целом в Бурятии выделено 850 млн рублей из федерального бюджета.
детские площадки

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