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В Бурятии жара до +34 градусов и грозы

В Бурятии жара до +34 градусов и грозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидается град

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман, днём возможен град.

Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14, при грозах 15-20 м/с. Температура днём +29,+34, местами +19,+24.

В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +31,+33.
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