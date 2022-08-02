Местами ожидается град
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман, днём возможен град.
Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14, при грозах 15-20 м/с. Температура днём +29,+34, местами +19,+24.
В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +31,+33.
В Бурятии жара до +34 градусов и грозы
Общество, Фото:
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