Спортсмены выиграли несколько медалей и «зажгли» своим танцем
Бурятские лучники станцевали ёхор на первенстве России. Соревнования проходили 25-29 июля в Чебоксарах.
Зажигательным видео поделилась федерация стрельбы из лука России.
На самом первенстве России спортсмены из Бурятии завоевали три медали.
Золото у Алтаны Матыповой (спортивная школа №10) и Александра Гонгорова (спортивная школа №9) в стрельбе из классического лука среди смешанных команд.
Алина Зайганова (спортивная школа №10) в стрельбе из классического лука среди девушек до 18 лет завоевала серебро. Третье место у Валерии Балагановой (спортивная школа №15) в стрельбе из блочного лука среди юниорок до 21 года.
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Спортсмены выиграли несколько медалей и «зажгли» своим танцем
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