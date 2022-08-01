Власти Улан-Удэ готовятся к возможному паводку

На Левом берегу установлено ещё шесть систем экстренного оповещения населения
Улан-Удэ готовится к возможному паводку.
Сразу после прошлогоднего паводка по поручению мэра Игоря Шутенкова началась подготовка к «большой воде». Были определены опасные участки, необходимый перечень техники, возведены защитные насыпи и т.д. Сейчас идёт ежедневный мониторинг уровня воды на реках, сообщили в пресс-службе мэрии.
– Уровень воды по сравнению с прошлым годом низкий, отсутствует выход грунтовых вод в местах, которые были затоплены в прошлом году. Мы особое внимание уделяем Забайкальскому краю – рекам Чикой и Хилок. Каждый день мониторим гидрологический бюллетень. Уровень этих рек немного плюсует, но в целом обстановка благоприятная. Также смотрим за гидрологической обстановкой по гидропостам – Селенга, Новоселенгинск, Кяхта и Джида. По Кяхте рост воды, который приходит с Монголии, немного приостановился, – рассказал заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.
В этом году на Левом берегу установлено ещё шесть систем экстренного оповещения населения: в СНТ «20 лет Победы», «Урожай» и т.д. Всего в Улан-Удэ сейчас около 50 таких систем.
Идут подворовые обходы на территориях в зоне риска. Горожанам вручают памятки о том, как вести себя при наводнении.
– За каждом структурным подразделением администрации города закреплены определенные участки. Обход проводим в выходные дни или вечером. Самые уязвимые места в Советском районе – СОНТ «Судостроитель», СНТ «Весна». Здесь мы построили защитную насыпь, отвели воду от домов. В Октябрьском районе – СНТ «Ранет», переулок Подкаменский, – отметил Дмитрий Фёдоров.
В СНТ «Весна» практически с нуля восстановлен участок берега вблизи протоки Степная протяжённостью 315 м. Завершено строительство защитной насыпи и в СНТ «Черемушки» протяженностью 200 метров. Здесь существовала угроза для 19 участков.
Большой объём работ по строительству защитных насыпей проведён в прошлом году на ул. Ольхонская, в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк», ул. Урожайная и ул. Блюхера.
– Администрациями районов определён ряд точек для сбора бутового камня при необходимости. В ночное время мы планируем завозить бутовый камень большим автотранспортом, а днем маленькими машинами будем подвозить их в низменные участки, где будет существовать угрозы выхода воды, – подчеркнул Дмитрий Фёдоров. – «Водоканал», «Горсвет», комбинат по благоустройству уже определили свой необходимый перечень техники, заключены дополнительные соглашения по бутовому камню, по дезсредствам и технике. Ресурсоснабжающие организации провели мониторинг всех своих участков в зоне риска.
Власти Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
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