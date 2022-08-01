Заявки принимаются до 5 августа
В Бурятии объявлен XV республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года». Мероприятие проведут на базе ДООЦ «Огонёк» в Улан-Удэ с 15 по 17 августа.
Участниками станут вожатые детских загородных стационарных лагерей, палаточных лагерей, участвующие в оздоровительной кампании 2022 года в республике. Допускаются вожатые – победители внутреннего этапа конкурса «Вожатый года» в возрасте от 18 до 30 лет включительно.
Республиканский конкурс будет включать в себя следующие этапы: творческий номер «Визитка», «Отрядное дело», «Игра с детьми», «Тестирование». Вне конкурса пройдёт творческий конкурс групп поддержки.
Победитель и призёры награждаются денежными призами и дипломами, сообщает министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии выберут «Вожатого года»
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