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В Бурятии выберут «Вожатого года»

В Бурятии выберут «Вожатого года»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимаются до 5 августа

В Бурятии объявлен XV республиканский конкурс профессионального мастерства «Вожатый года». Мероприятие проведут на базе ДООЦ «Огонёк» в Улан-Удэ с 15 по 17 августа.

Участниками станут вожатые детских загородных стационарных лагерей, палаточных лагерей, участвующие в оздоровительной кампании 2022 года в республике. Допускаются вожатые – победители внутреннего этапа конкурса «Вожатый года» в возрасте от 18 до 30 лет включительно.

Республиканский конкурс будет включать в себя следующие этапы: творческий номер «Визитка», «Отрядное дело», «Игра с детьми», «Тестирование». Вне конкурса пройдёт творческий конкурс групп поддержки.

Победитель и призёры награждаются денежными призами и дипломами, сообщает министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 18+
Бурятия вожатые конкурс

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