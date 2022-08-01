Мобильный пункт будет стоять на площади два дня
4-5 августа, в рамках проекта #ДонорствоКровиРоссия в городе Гусиноозёрск пройдёт выездная акция «Достучаться до сердец» (0+).
Пункт сдачи крови будет располагаться на площади возле администрации Селенгинского района. 4 августа кровь можно будет сдать с 9:00 до 13:00, 5 августа с 8:00 до 13:00.
Стать донором крови может любой желающий гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, имеющий регистрацию в Бурятии и без противопоказаний к донорству крови, с весовой категорией более 50 кг.
Желающим сдать кровь нужно иметь при себе паспорт и данные флюорографического обследования. Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, в том числе осмотр врачом-трансфузиологом, и предварительное лабораторное исследование.
В случае недавней вакцинации от COVID-19 человек получает отвод от донорства сроком на 30 календарных дней. При вакцинации от сезонного гриппа – 10 дней.
Помимо этого, накануне перед сдачей крови следует отказаться от жирной, мясной и молочной пищи, избегать больших физических нагрузок, воздержаться от курения за три часа до сдачи крови, и от алкоголя за 48 часов до сдачи.
На центральной площади Гусиноозёрска можно будет сдать кровь
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