В Монголии усилят охрану Хубсугула

Будет создана постоянная рабочая группа по защите озера



Монгольское правительство решило создать рабочую группу по охране озера Хубсугул. Группа с постоянным режимом работы в ближайшие 7 дней будет создана для усиления защиты «младшего брата Байкала».



Рабочая группа, возглавляемая министром окружающей среды Б. Бат-Эрдэнэ, будет выполнять рекомендации «Национального форума по защите Хубсугула» и реализовывать 26 задач в четырёх областях по защите озера.



Кроме того, представители постоянной рабочей группы будут посещать Хубсугул каждый месяц для мониторинга и проверки хода работ. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

