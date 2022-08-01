Будет создана постоянная рабочая группа по защите озера
Монгольское правительство решило создать рабочую группу по охране озера Хубсугул. Группа с постоянным режимом работы в ближайшие 7 дней будет создана для усиления защиты «младшего брата Байкала».
Рабочая группа, возглавляемая министром окружающей среды Б. Бат-Эрдэнэ, будет выполнять рекомендации «Национального форума по защите Хубсугула» и реализовывать 26 задач в четырёх областях по защите озера.
Кроме того, представители постоянной рабочей группы будут посещать Хубсугул каждый месяц для мониторинга и проверки хода работ. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии усилят охрану Хубсугула
Общество, Фото:
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