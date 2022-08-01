Призёр улан-удэнского балетного конкурса стал победителем в Сеуле

Монгольский артист выиграл международный конкурса балета в Корее



Танцовщик государственного академического театра оперы и балета Монголии Улзийжаргалын Мунхжин завоевал золотую медаль на международном конкурсе балета в Южной Корее.



Улзийжаргалын Мунхжин учился в Пермском государственном хореографическом училище в 2010-2018 годах по специальности «артист балета». После окончания работает солистом балета в академическом театре оперы и балета Монголии.



В 2017 году он получил специальный приз на конкурсе «IBCC 2017», проходившем в Пекине. Также он занял второе место на первом российско-японском евразийском конкурсе артистов балета в Улан-Удэ в 2019 году.



На сцене академического театра оперы и балета Улзийжаргалын Мунхжин танцевал главные партии в спектаклях П.И. Чайковского, А. Адана и И. Морозова. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

