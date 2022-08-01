Эдгард Запашный просит построить здание для Бурятского цирка

Общество, Фото: минкультуры Бурятии

Представитель знаменитой цирковой династии Запашных поднимет этот вопрос у главы Бурятии



Сегодня, 1 августа, в Улан-Удэ прилетел народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, член совета при президенте РФ по культуре и искусству, представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный. Он приехал по приглашению цирка Бурятии, и чтобы встретиться с главой республики Алексеем Цыденовым.



Сразу после прилёта Запашный отправился на правительственный брифинг, где обсудил планы развития циркового искусства на Дальнем Востоке с министром культуры Бурятии Соёлмой Дагаевой и директором цирка Бурятии Натальей Борисовой.



Запашный признался, что давно планировал поездку в Бурятию и ради этого даже пропустил крупное совещание в Москве.



- Я долго планировал поездку сюда. Какое-то время у меня не получалось, но сегодня приоритеты расставлены. На данный момент в министерстве культуры будет проходить большое совещание с участием всех ведущих цирковых деятелей, а я не стал отменять свою поездку. Потому что обещал и должен был сюда приехать, - поделился Эдгард Запашный.



У дрессировщика большие планы на развитие циркового искусства в Бурятии. Один из предложенных вариантов Запашного – это строительство стационарного цирка в Улан-Удэ. Эту идею он готов сегодня обсудить на деловой встрече с главой Бурятии.



- По данным Росстата на 2021 год, для несовершеннолетних жителей нашей страны по популярности на первом месте идёт зоопарк, на втором цирк, на третьем кино и только потом театр. Мы об этом мало задумываемся, и отсутствие собственной базы у цирка Бурятии говорит о том, что мы недооцениваем этот вид искусства. Я сегодня считаю своей миссией встретиться не только с министром культуры, но и с главой региона, чтобы лишний раз обговорить возможности о появлении такого специального здания. Это здание может быть многофункциональным, где могут проводиться спортивные, театральные, концертных мероприятия, но самое главное учреждение, где будет базироваться национальный цирк Бурятии, - заявил Запашный.



Он пояснил, что этот вариант позволит известным цирковым коллективам приезжать выступать с гастролями в Улан-Удэ.



- Удалённость между Иркутском и Владивостоком или Хабаровском не позволяет многим коллективам доезжать в самые отдалённые цирки нашей страны. А появление новой площадки позволит эту активность увеличить. Это 100% даст возможность ведущим коллективам, такие как Московский цирк Никулина, Большой Московский цирк, компания «Росгосцирк», шоу Гии Эрадзе приезжать сюда с очень высокобюджетными постановками. Я уверен, что это будет большим событием для жителей этого прекрасного города, - добавил Запашный.



Само здание может стать достопримечательностью для иностранных туристов. Кроме того, у артистов появится возможность принимать зарубежных коллег и проводить фестивали, в том числе международные.



- Мы никогда не задумываемся, что делать иностранным туристам в наших городах. Тем более, если они не владеют нашим языком. Во многих наших городах туристам уже делать нечего на второй-третий день. А цирковой – это как раз такой язык, который понятен везде во всех континентах. Это первый момент. Второе – это появление цирковой школы, где дети могли бы заниматься цирком, как профессионально, так и на любительском уровне. Это занятость нашей молодёжи. В наше время цирковое искусство очень популярное направление. Ваш регион тесно находится рядом с Китаем. Стационар есть стационар – это уже совсем другой уровень. Китайские артисты к вам сюда приедут, также артисты Бурятии могут туда ездить обмениваться опытом. Я бы даже замахнулся на проведение международных фестивалей в дальнейшем. Здесь на Дальнем Востоке это было бы серьёзным событием, - отметил Запашный.



Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева объяснила, что для возведения такого объекта нужны федеральные средства. Поэтому она надеется, что работы удастся включить в национальный проект «Культура» в дальнейшем.



- Без федеральных средств нам не обойтись. Вы знаете, что у нас театр «Байкал» готовится. По Национальному музею ведётся большая работа, недавно Национальную библиотеку открыли. Сейчас театр «Ульгэр» начали реконструировать. Мы понимаем, что всё за раз мы не сможем это сделать. Нам никто столько денег не даст. Но цирковая школа в Бурятии сейчас нуждается в этом. У нас много объектов вошли в национальный проект «Культура», но цирк оставался вне поле зрения. Но поскольку президент России обратил на это внимание, мы надеемся на то, что появятся какие-то возможности. Сейчас политика России направлена на развитие Дальнего Востока, а Бурятия находится на стыке Азии и Европы. Мы себя позиционируем, как культурный центр российского Востока. В этом плане у нас есть надежда и перспективы, - пояснила Соёлма Дагаева.



Тем более, участок для постройки здания уже есть. Это место в парке имени Орешкова, где ранее поставили шапито.



- Земельный участок у нас есть. У нас был шапито. К сожалению, он уже утратил новизну, и всё со временем стареет. Поскольку это не капитальное строительство, оно долго не может стоять, и цирк-шапито у нас пришёл в негодность. Стоял он в парке имени Орешкова, где мы летом развлекали наших детей. Сейчас у нас есть земельный участок, и мы этот вопрос будем прорабатывать. Но это одно из предложений, возможно, возникнут и другие, - добавила Дагаева.



Отметим, 25 июля на совещании с членами правительства президент России поручил федеральному министерству культуры продумать новые меры поддержки циркового искусства.

















