01 августа

31 июля

Популярное

В Бурятии ограничат движение по Баргузинскому тракту

В Бурятии ограничат движение по Баргузинскому тракту
Общество,  Фото:pixabay.com
13 августа здесь пройдёт марафон «Чистый Байкал»

13 августа в Бурятии пройдёт III международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике, мастера спорта России международного класса, Натальи Соломинской. В связи с этим на участке автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан с 216 км по 229 км с 8:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение для транспорта.

Все дистанции стартуют с 227 км автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник») в 9:00.

Дистанция марафона 42 км 195 метров проводится в два круга: от места старта – до указателя 216 км в сторону Баргузина и обратно до места старта.

Дистанция полумарафона 21 км 97 метров проводится в один круг: от места старта – до указателя 216 км в сторону Баргузина и обратно до места старта.

Дистанция 10 км проводится в один круг: от места старта – до 222 км в сторону Баргузина и обратно до места старта.

Дистанция 3 км проводится в один круг: от места старта – до 225,5 км в сторону Баргузина и обратно до места старта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия ограничение движения транспорт спорт дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выберут «Вожатого года»
В Бурятии выберут «Вожатого года»
Общество, 01.08.2022
Заявки принимаются до 5 августа
В Северобайкальске отметят День железнодорожника
В Северобайкальске отметят День железнодорожника
Общество, 01.08.2022
Мероприятие состоится на берегу Байкала
В Агинском округе состоится гастрофестиваль баранины на камнях
В Агинском округе состоится гастрофестиваль баранины на камнях
Общество, 01.08.2022
На мероприятии продемонстрируют традиции агинских бурят
В Бурятии ограничат движение по Баргузинскому тракту
В Бурятии ограничат движение по Баргузинскому тракту
Общество, 01.08.2022
13 августа здесь пройдёт марафон «Чистый Байкал»
В Бурятии на марафон «Чистый Байкал» ожидают до 1,5 тысяч участников
В Бурятии на марафон «Чистый Байкал» ожидают до 1,5 тысяч участников
Общество, 01.08.2022
Из-за марафонцев на семь часов перекроют участок дороги
Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги
Орнитологи обнаружили поселения редкой птицы в дельте Селенги
Общество, 01.08.2022
В Бурятии проводится проект «Найдём чеграву вместе»
В центральном аппарате Сбербанка прозвучал гимн Бурятии
В центральном аппарате Сбербанка прозвучал гимн Бурятии
Общество, 01.08.2022
Молодой человек исполнил гимн на пианино
Призёр улан-удэнского балетного конкурса стал победителем в Сеуле
Призёр улан-удэнского балетного конкурса стал победителем в Сеуле
Общество, 01.08.2022
Монгольский артист выиграл международный конкурса балета в Корее
В Бурятии выявят лучшего водителя такси
В Бурятии выявят лучшего водителя такси
Общество, 01.08.2022
Региональный этап проведут в три тура
В районе Бурятии отметили праздник 108 субурганов
В районе Бурятии отметили праздник 108 субурганов
Общество, 01.08.2022
Проведению мероприятия не помешал ни дождь, ни ветер
Забайкальский баттл оружейников выиграл представитель Монголии
Забайкальский баттл оружейников выиграл представитель Монголии
Общество, 01.08.2022
Денежный приз получил Алтангэрэл Балжиннямын
В Монголии усилят охрану Хубсугула
В Монголии усилят охрану Хубсугула
Общество, 01.08.2022
Будет создана постоянная рабочая группа по защите озера
Волейболистки Бурятии стали призёрами всероссийских сельских игр
Волейболистки Бурятии стали призёрами всероссийских сельских игр
Общество, 01.08.2022
Спортсменки Иволгинского района завоевали бронзовые награды соревнований
В Улан-Удэ установят ещё 28 информационных табло на остановках
В Улан-Удэ установят ещё 28 информационных табло на остановках
Общество, 01.08.2022
Они появятся до конца следующего месяца
Бурятский тренер награждён орденом Дружбы
Бурятский тренер награждён орденом Дружбы
Общество, 01.08.2022
Ещё одному вручили медаль «За заслуги перед Отечеством»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^