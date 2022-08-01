В Бурятии ограничат движение по Баргузинскому тракту

13 августа здесь пройдёт марафон «Чистый Байкал»
13 августа в Бурятии пройдёт III международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкой атлетике, мастера спорта России международного класса, Натальи Соломинской. В связи с этим на участке автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан с 216 км по 229 км с 8:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение для транспорта.
Все дистанции стартуют с 227 км автодороги Улан-Удэ – Курумкан (отворот на спортивно-оздоровительный лагерь ВСГУТУ «Ровесник») в 9:00.
Дистанция марафона 42 км 195 метров проводится в два круга: от места старта – до указателя 216 км в сторону Баргузина и обратно до места старта.
Дистанция полумарафона 21 км 97 метров проводится в один круг: от места старта – до указателя 216 км в сторону Баргузина и обратно до места старта.
Дистанция 10 км проводится в один круг: от места старта – до 222 км в сторону Баргузина и обратно до места старта.
Дистанция 3 км проводится в один круг: от места старта – до 225,5 км в сторону Баргузина и обратно до места старта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
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