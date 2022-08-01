Ливень, грозы и град накроют Бурятию

При этом максимальная температура воздуха составит +34 градуса



В ближайшие дни в Бурятии ожидается непогода. 2-4 августа по республике пройдут грозы, местами ливни, возможен град.



Завтра, 2 августа, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью по юго-западу ливни, утром местами туман, днём возможен град. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14, при грозах 15-20 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +29,+34, местами +19,+24.



В среду, 3 августа, также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +27,+32, при дожде +20,+25.



В четверг, 4 августа, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +13,+18, местами +6,+11, днём +24,+29, при дожде +18,+23.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует соблюдать меры безопасности.



- При сильном дожде, ливне, выпадении осадков в виде града и сильном ветре, постарайтесь, по возможности оставаться в помещении, не стойте под уличными конструкциями, рекламными щитами, у стен домов, под линиями электропередач. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, - предупреждают специалисты.



При ухудшении погоды рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоёмов.







